Центральный банк РФ снизил ключевую ставку до довоенного уровня

Последний раз ключевая ставка составляла 9,5% во второй половине февраля. Ведомство объяснило свое решение замедлением инфляции. Недавно ЕЦБ, напротив, заявил об увеличении ключевой ставки.

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Российский Центробанк установил ключевую ставку на уровне 9,5%. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте финансового оператора.

"Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле", — сказано в пресс-релизе.

По оценке ЦБ РФ, годовая инфляция в России в июне снизилась до 17% (в апреле — 17,8%). По базовому сценарию ведомства, к концу года этот показатель составит от 14% до 17%.

Последний раз ключевая ставка в РФ составляла 9,5% в феврале. Вскоре после начала вторжения в Украину ЦБ поднял этот показатель сразу до 20%, затем в апреле опустил до 17%, в мае — сначала до 14%, а затем до 11%.

Следующее заседание ведомства, на котором будет обсуждаться размер ключевой ставки, запланировано на 22 июля. ЦБ отметил, что допускает дальнейшее снижение показателя, и прогнозирует величину ключевой ставки во второй половине года в промежутке 8,5–9,5%.

Ранее ЕЦБ заявил о первом за 11 лет увеличении своей ключевой ставки, которая сейчас составляет -0,5%. В июле она поднимется на 0,25%, финансовый регулятор планирует дальнейшее повышение осенью. Такое решение ЕЦБ мотивирует крайне высоким уровнем инфляции в ЕС — в мае она составила 8,1%.