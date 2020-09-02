Charlie Hebdo переопубликовал карикатуры на пророка. Во Франции начинается суд по делу о терактах

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo решил вновь опубликовать карикатуры на пророка Мухаммеда — чтобы тем самым отметить начало суда над подозреваемыми в организации терактов в январе 2015 года.

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Карикатуры, всегда вызывавшие бурную реакцию среди мусульман, впервые были опубликованы в Дании в 2005 году; Charlie Hebdo перепечатал их в 2006 году.

В 2015 году двое братьев-последователей радикального исламизма напали на редакцию журнала в Париже и убили 12 человек, включая ведущих художников и журналистов издания. Еще пять человек были убиты в ходе взаимосвязанного нападения на кошерный супермаркет в течение последующих 48 часов.

Все нападавшие вскоре были убиты полицией, но 15 обвиняемых в пособничестве им предстанут перед судом в среду.

К этому приурочен специальный выпуск Charlie Hebdo; печатная его версия появится в киосках в среду, цифровую можно приобрести на сайте журнала уже со вторника. Карикатуры будут размещены на обложке под заголовком "Все это — за это".

"Мы никогда не сдадимся", — написал глава издания Лоран "Рисс" Суриссо в колонке от редакции.

Изначально суд по этому делу должен был начаться в марте, но был отложен из-за пандемии коронавируса. Слушания будут продолжаться до 10 ноября.

Это будет первый судебный процесс по делу о совершенном на территории Франции теракте за последние три года — с момента суда над соучастниками нападения "тулузского стрелка" Мохамеда Мера — и первый суд по делу о терроризме, который будет снят на видео.

Нападение на сатирический журнал и жестокая расправа над его сотрудниками всколыхнули все французское общество и вызвали к жизни движение в поддержку свободы слова Je suis Charlie — "Я — Шарли".

11 января 2015 под этим лозунгом во Франции промаршировали 3,5 млн человек; жители многих других стран примкнули к этому движению.

Что произошло пять лет назад?

7 января 2015 года два брата, 34-летний Саид и 32-летний Шериф Куаши (имевший судимость за помощь повстанцам в Ираке и отсидевший в тюрьме полтора года) вошли в здание, где расположена редакция сатирического журнала, и первым убили технического сотрудника Фредерика Буассо.

Затем, уже в редакции, где начиналась летучка, террористы убили художников-карикатуристов Стефана Шарбонье, Филиппа Оноре, Бернара Тинью, Жана Кабю и Жоржа Волински, а также экономиста Бернара Мари, психиатра Эльзу Кайя, редактор отдела Мустафу Уррада, гостя Мишеля Рено и телохранителя, приставленного к Шарбонье Франка Бринсоларо.

Полицейский Ахмед Мерабе был убит при попытке остановить преступников уже после совершенного ими нападения, еще четыре человека были ранены.

На следующий день приятель младшего Куаши, исламист Амеди Кулибали, убил сотрудницу полиции Клариссу Жан-Филипп в пригороде Парижу Монруж.

9 января он же захватил еврейский кошерный магазин у Венсенских ворот на севере Парижа, а затем убил работника этого магазина и троих его посетителей.

Братья Куаши были убиты полицией в северо-западном районе Парижа два дня спустя после нападения на редакцию, Кулибали также был убит полицейскими в ходе другого рейда.

Как отмечают адвокаты жертв Charlie Hebdo, нынешний процесс — это важный момент для тех, кто погиб, и для тех, кто выжил в том нападении.

"Они ждут, чтобы суд узнал, кто за что отвечал, учитывая, что тех, кто нажимал на курок, уже нет", — сказали они.

"Этот суд важен, даже несмотря на то, что Амеди Кулибали мертв, — заявляет адвокат жертв супермаркета Патрик Клюгман. — Без тех, кто сейчас на скамье подсудимых, Кулибали никогда не смог бы ничего сделать".

На оставленной видеозаписи Кулибали заявил, что эти нападения были спланированы и осуществлены во имя организации "Исламское государство" (в России признана террористической и запрещена).

Над кем суд?

Суд присяжных будет рассматривать дела 14 подозреваемых, троих из них — заочно. Как полагают, эти трое подельников — братья Мохаммед и Махди Белусин и подруга Кулибали Хаят Бумеддьен — накануне нападения на редакцию журнала выехали в Сирию, на территорию, которую тогда контролировало "Исламское государство", после чего их дальнейшая судьба не ясна. Официально они по-прежнему числятся в списке разыскиваемых преступников.

Среди обвиняемых будет присутствовать Али Риза Польда, который, как полагает следствие, помог троим исламистам приобрести оружие и боеприпасы. Если его признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.

Подсудимым будут предъявлены обвинения в хранении оружия, членстве в террористической организации и финансировании терроризма.