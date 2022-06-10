Частный самолет без разрешения пролетел над Восточной Европой. Полиция Литвы выясняет обстоятельства
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В Венгрии и Румынии судно сопровождали истребители, поскольку ни на какие сигналы и запросы пилот не реагировал. Его личность еще предстоит установить.

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В четверг 9 июня двухместный самолет вылетел из Литвы, без получения разрешения пролетел над несколькими странами Восточной Европы и приземлился в Болгарии. Об этом сообщает LETA со ссылкой на агентство BNS.

В самолете было два человека, у него не было утвержденного плана полета, а пилот не реагировал на запросы по радио и визуальные сигналы.

Министр внутренних дел Болгарии Бойко Рашков сообщил, что самолет без разрешения пролетел над Польшей, Словакией, Венгрией, Сербией, Румынией и наконец достиг воздушного пространства Болгарии. В Венгрии и Румынии самолет сопровождали истребители.

Обстоятельства таинственного рейса выясняются. Представитель литовской полиции Рамунас Матонис отметил, что "досудебное расследование пока не началось". Альвидас Шумскас из Департамента гражданской авиации заявил BNS, что из-за недостатка имеющейся информации не может дать развернутый комментарий. Личность пилота также еще не установлена.

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