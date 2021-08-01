Чехия предложила визу белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской

Из-за попытки белорусских властей депортировать легкоатлетку Кристину Тимановскую с Олимпийских игр глава МИД Чехии Якуб Кулганек предложил ей визу к вступлению на территорию Чехии. Об этом глава МИД Чехии написал в своем Twitter-аккаунте.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Я считаю скандальной ситуацию вокруг белорусской спринтерки Крыщиной Цимановской. Чехия готова помочь. В соответствии с @AndrejBabis и @jhamacek мы предлагаем ей визу для въезда на территорию, чтобы она могла подать заявку на международную защиту вместе с нами. Наше посольство в Токио также готово помочь", - говорится в сообщении.

Situaci kolem běloruské sprinterky Krysciny Cimanouské považuji za skandální. ČR je připravena pomoci. Po dohodě s @AndrejBabis a @jhamacek jí nabízíme vízum ke vstupu na území, aby se u nás mohla ucházet o mezinárodní ochranu. Naše ambasáda v Tokiu je také připravena pomoci. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) August 1, 2021

Ранее в воскресенье стало известно, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии отозвал спортсменку из заявки на соревнования в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м накануне забега. Несколько дней назад Тимановская раскритиковала чиновников за то, что без ее ведома ее решили поставить на эстафету 4 по 400 метров. Спортсменка опубликовала пост в инстаграме, который позже удалила.

Оппозиционный Белорусский фонд спортивной солидарности заявлял, что легкоатлетку Кристину Тимановскую "насильно вывозят из Токио". После этого Фонд спортивной солидарности обвинил сборную Белоруссии в насильственной депортации легкоатлетки из Токио, а Международный олимпийский комитет (МОК) пообщался со спортсменкой и заверил в том, что Тимановская "чувствует себя в безопасности". В МОК пообещали обсудить произошедшее с властями и принять решение о дальнейших шагах в отношении белорусской спортсменки.