Чехия с 3 декабря ослабит карантинные ограничения
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С 3 декабря чешские власти снизят уровень риска коронавирусной инфекции до третьего. Всего в стране предусмотрено пять уровней риска. Об этом в своем Twitter сообщил министр здравоохранения страны Ян Блатный, пишет РБК.

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"С четверга, 3 декабря, Чешская Республика перейдет на третий уровень системы PES. Все дезинтеграции перечислены в матрице показателей", — написал министр.

Как сообщает Reuters, третий уровень PES предусматривает открытие магазинов и ресторанов с ограниченным количеством посетителей, которое позволяет соблюдать социальную дистанцию. Также это предусматривает отмену комендантского часа и разрешение на проведение спортивных мероприятий с ограниченным количеством участников.

В начале ноября Чехия стала лидером по количеству смертей от коронавируса в пересчете на 100 тыс. жителей. По последним данным, за время пандемии в стране умерли более 8 тыс. человек. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 2667 новых случаев заражения. Всего за время пандемии в Чехии коронавирус обнаружили у 518 649 человек.

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