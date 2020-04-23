Чекушки водки начнут исчезать с российских прилавков с 1 июля
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С российских прилавков могут исчезнуть крепкие алкогольные напитки в бутылках менее 0,5 л. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Нововведения могут произойти из-за нового стандарта розлива, который вступает в силу с 1 июля текущего года.

Теперь ГОСТ исключает возможность разливать крепкий алкоголь, в том числе воду, в емкости объемом 250 и 375 мл.

По данным издания, у ряда компаний на долю такой продукции приходится половина от общего объема производства.

Отмечается также, что запрет чекушек приведет к масштабным затратам на переоборудование линий розлива.

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Source

Gazeta.ru

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Gazeta.ru
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