Черногория начала замораживать недвижимость попавших под санкции россиян
Foto: Shutterstock

Черногория начала замораживать недвижимость, принадлежащую гражданам России, которые попали под санкции Европейского Союза в связи с агрессией России против Украины, информирует агентство LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ранее министр внутренних дел Черногрии Филип Аджич заявил, что будет заморожено имущество 44 граждан России, в том числе депутатов Госдумы и чиновников.

Черногория — одна из стран, где гражданам России нравилось покупать недвижимость и отдыхать. В прошлом году российские граждане и компании приобрели недвижимость в Черногории на 49,5 млн евро, пишет газета "Коммерсантъ".

Радиостанция "Коммерсантъ-FM", ссылаясь на участников рынка, утверждает, что после начала войны с Украиной спрос на недвижимость в Черногории с российской стороны удвоился.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Радость движения в Вентспилсе: идеи для активных выходных и на каждый день
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант
Дубай – оазис вкусов, культуры, приключений и первоклассных наслаждений
Смартфоны Huawei серии nova: яркий мультимедийный опыт для динамичной жизни
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе