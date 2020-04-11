Четверо африканцев пытались вплавь попасть из России в Эстонию через Нарву

Четверых граждан неназванной африканской страны задержали в Ленинградской области за попытку незаконного пересечения границы с Эстонией. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области, передает "Интерфакс".

В среду у Ивангорода были задержаны четверо африканцев в возрасте от 38 до 22 лет, которые намеревались переплыть Нарву, чтобы попасть в Эстонию. Документов на право пребывания в пограничной зоне или выезд в страны Евросоюза иностранцы не имели.

При задержани у них обнаружили бинокль, рулон полиэтиленовой пищевой пленки и скотч для защиты личных вещей от воды, а также карты предполагаемого маршрута.

Нарущителям вменили нарушение правил прохода, временного пребывания и передвижения в пограничной зоне (часть 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ) и нарушение правил въезда в РФ (часть 3 статьи 18.8 КоАП РФ). Им назначены два штрафа и выдворение из России.