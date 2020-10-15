Чичваркин объяснил решение оплатить лечение Навального

Бизнесмен Евгений Чичваркин объяснил свое решение помочь в оплате лечения и реабилитации Алексея Навального тем, что он регулярно помогает политику уже восемь лет. Об этом он рассказал журналу Forbes. Он назвал отравление оппозиционера "вопиющей прилюдной попыткой казнить неугодного политика", пишет портал телеканала "Дождь".

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"Я переводил пожертвования ФБК, иногда оплачивал юристов… А здесь сам Бог велел. Это вопиющая прилюдная попытка казнить неугодного политика. Если мы что-то можем сделать, чтобы его спасти, мы должны это сделать. Деньги для этого и нужны — чтобы строить, созидать, дарить здоровье и жизнь", — сказал Чичваркин.

По его словам, он предлагал семье Навального перевезти его на лечение в Израиль, однако они выбрали "проверенный вариант с Германией". На вопрос РБК, какая доля из упомянутой Навальным суммы в 49,9 тысячи долларов была им оплачена, Чичваркин ответил: "Заметная".

IT-специалист, сотрудник "Яндекса" Роман Иванов рассказал "Открытым медиа", что решил поучаствовать в оплате лечения Навального после того, как политик рассказал в интервью Юрию Дудю, что счет в "Шарите" пока не оплачен. "Мне не нравится, когда в России убивают или пытаются убить оппозиционных политиков", — прокомментировал Иванов свое решение, добавив, что оно не имеет отношения к "Яндексу".

Лечение в немецкой клинике "Шарите" обошлось Навальному в 49,9 тысячи евро. Помимо Чичваркина и Иванова, его оплатил также бывший заместитель министра финансов России Сергей Алексашенко.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, после чего политика госпитализировали. 22 августа на медицинском самолете его перевезли на лечение в берлинскую клинику "Шарите", транспортировку Навального оплатил предприниматель Борис Зимин.

Эксперты ОЗХО и три независимые европейские лаборатории сообщили, что в организме Навального обнаружили следы яда, схожего по структуре с нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". Российские власти отрицают свою причастность к отравлению политика.