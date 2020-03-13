Чиновник МИД Китая заявил, что завезти коронавирус в Ухань могли "американские военные"

Новую коронавирусную инфекцию в китайский город Ухань могли завезти американские военные. Об этом в Twitter написал заместитель главы информационного департамента МИД КНР Чжао Лицзянь.

В своем твите чиновник прикрепил видео фрагмента выступления главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда в палате представителей США, где тот указал, что у нескольких умерших американцев, которым диагностировали грипп, при посмертном обследовании обнаружился коронавирус.

Представитель китайского МИДа задался вопросами, когда в США появился "нулевой пациент", сколько человек инфицировано и в какие больницы они госпитализированы.

"Возможно, американские военные принесли эпидемию в Ухань. Америка должна быть прозрачной! Данные должны быть общедоступными! Соединенные Штаты должны [дать] нам объяснение!" — написал Чжао Лицзянь. При этом он не пояснил, почему за появление коронавируса в стране ответственны именно американские военные.

На 13 марта, по подсчетам SCMP, коронавирусом во всем мире заразились более 131 тыс. человек. В США, по данным Всемирной организации здравоохранения на 12 марта, подтверждено 987 случаев заражения, жертвами вируса стали 29 человек.