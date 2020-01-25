Число погибших от коронавируса в Китае выросло почти вдвое меньше чем за сутки

Число человек, умерших после заражения неизвестным видом коронавируса в Китае, возросло до 41. Общее число заразившихся в мире составляет 1300 человек, передает со ссылкой на агентство Reuters портал телеканала "Дождь".

Накануне сообщалось о 26 погибших больных.

По данным китайского государственного телеканала China Global Television Network, среди погибших — врач, лечивший пациентов в Ухане, откуда началась вспышка вируса.

Из-за распространения вируса Ухань, где живут 11 миллионов человек, находится на карантине, в Китае отменили массовые мероприятия, посвященные Новому году.

В провинции Хубей, где находится Ухань, перестали работать рестораны McDonald's и кофейни Starbucks.