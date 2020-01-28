Число погибших от нового коронавируса превысило 100 человек

Число граждан Китая, погибших от вызванной новым коронавирусом пневмонии, достигло 106. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные властей КНР.

Как пишет South China Morning Post со ссылкой на данные комиссии по здравоохранению, за минувшие сутки число жертв вируса в провинции Хубэй выросло на 24 человека, также было зарегистрировано 1,2 тыс. новых случаев заболевания.

Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае составило 4,1 тыс., передает газета People’s Daily.

В Таиланде, по данным газеты, зафиксировали восемь случаев заражения, в Австралии, США и Сингапуре — по пять. Еще по четыре выявили в Японии, Южной Корее и Малайзии. Во Франции зарегистрировано три случая заражения, во Вьетнаме — два, в Непале, Канаде, Германии и Камбодже — по одному.

Вспышка неизвестного ранее коронавируса 2019-nCoV была зафиксирована в декабре прошлого года в Ухане — столице провинции Хубэй. По данным ученых китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний, его следы обнаружили на городском рынке морепродуктов, где продавались дикие животные. Они являются источником вируса, выяснили специалисты. Какое именно животное было заражено изначально, пока не известно.

Власти КНР опасаются, что распространение вируса может ускориться. В Пекине предупредили, что вирус является инфекционным и во время инкубационного периода, который длится от одного дня до двух недель. Чтобы предотвратить распространение инфекции, в Китае закрыли несколько городов и ввели временный запрет на торговлю дикими животными.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) риски ситуации с 2019-nCoV оценили как высокие.