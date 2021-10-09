Число погибших после отравления алкоголем в Оренбуржье выросло до 26

В Оренбургской области Росии выросло число пострадавших после употребления суррогатного алкоголя — 54 человека, погибли 26 из них. Об этом пишет РБК.

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"По данным за предыдущие сутки, всего нарастающим итогом в лечебные учреждения было доставлено 54 человека, 26 из них умерло. За минувшую ночь умерли те, кто был доставлен в больницу уже в коме", — заявили в министерстве.

Первые девять человек — жители Домбаровского района и Ясненского городского округа, пострадавшие от отравления суррогатным алкоголем, умерли в ночь на 7 октября. Умершим было от 36 до 73 лет, им поставили диагноз "токсическое действие этанола".

Следователи задержали трех подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя — 29-летнего жителя Орска (как считают в СК, он был организатором нелегального производства), 60-летнего жителя села Акжарское и 47-летнюю жительницу поселка Красночабанский. Позднее задержали еще троих. Следственный комитет намерен ходатайствовать об аресте всех задержанных.