Число прибывающих в Евросоюз нелегальных мигрантов сократилось

Количество нелегальных мигрантов, пересекающих границу Евросоюза, значительно снизилось, сообщает директор европейского агентства по охране внешних границ Frontex Фабрис Леджери в интервью немецкому изданию Die Welt в четверг, 26 декабря. Предполагается, что до конца 2019 года пограничники насчитают около 120 тысяч нелегальных въездов в ЕС.

По словам Леджери, это примерно на 10 процентов меньше, чем в 2018 году. Рекордное количество нелегальных пересечений внешних европейских границ было зафиксировано в 2015 году - тогда в ЕС въехали около 1,2 миллиона мигрантов.

Однако пограничники отмечают рост числа нелегалов, проникающих на территории Греции и Канарских островов. В 2019 году на Канарских островах оказалось на 50% больше нелегальных мигрантов, чем годом ранее, подчеркнул Леджериё "Мы видим, что сети нелегальных перевозчиков на маршруте из Западной Африки к Канарским островам стали активнее и лучше организованы", - отметил он.

По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, из Африки на Канары в 2019 году смогли нелегально попасть около 2200 человек.

В Средиземном море меньше погибших

Ранее в декабре Международная организация по миграции (IOM) опубликовала отчет, согласно которому количество мигрантов, добравшихся до Евросоюза через Средиземное море, в 2019 году снизилось примерно на 5% по сравнению с предыдущим годом до 107 546 человек. При этом наибольшее количество мигрантов приняла Греция, где были зарегистрированы около 60 тысяч человек. На 34% снизилось и количество погибших - до 3170 человек по состоянию на середину декабря 2019 года против 4800 человек годом ранее. Всего в 2014-2019 годах в Средиземном море погибли более 34 тысяч беженцев.