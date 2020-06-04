Число случаев Covid-19 в мире превысило 6,5 млн

В мире число случаев коронавирусной инфекции достигло 6 511 696. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

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В общей сложности с начала пандемии скончались 386 073 пациента.

При этом выздоровели 2 807 420 человек от Covid-19.

Наибольшее число случаев коронавируса зафиксировано в США — 1 851 520, а также 107 175 смертельных исходов.

По состоянию на 3 июня в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровело 195 957 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь Covid-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.