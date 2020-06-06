Число смертей от коронавируса в мире превысило 400 тысяч
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В мире от коронавируса умерли больше 400 тысяч человек, сообщает счетчик Worldometer.

Отмечается, что число заражений приближается к семи миллионам — 6 917 337. Уже выздоровели 3 385 235 человек.

На первом месте по распространению коронавируса находятся США (1 976 127 болеющих и 111 658 погибших). На втором месте — Бразилия (651 980 болеющих и 35 211 погибших). На третьем месте — Россия (458 689 болеющих и 5725 погибших).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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