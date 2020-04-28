Число заболевших Covid-19 в США за время пандемии превысило 1 млн человек
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Число подтвержденных с начала вспышки коронавируса случаев заболевания этой инфекцией в США превысило 1 млн, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometers.

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За время пандемии в стране скончалось более 56,2 тыс. человек, еще почти 137,5 тыс. человек выздоровели. Заразились коронавирусом 1 миллион 4 тысячи 645 человек. Это примерно треть от всех заразившихся в мире.

США остаются лидером среди стран мира по числу заболевших и летальным исходам.

Больше всего заболевших — в штате Нью-Йорк. Однако губернатор штата Эндрю Куомо накануне заявил, что показатели летальных исходов, госпитализаций, подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких начали снижаться, передает "Интерфакс".

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