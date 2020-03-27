Число зараженных коронавирусом в Эстонии выросло до 575 человек

По положению на утро 27 марта коронавирус в Эстонии был диагностирован у 575 человек, пишет rus.err.ee.

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За последние сутки было выявлено 37 новых случаев заражения, сообщил в пятницу Департамент здоровья.

Большинство новых случаев выявлено на Сааремаа (14), Вырумаа (6), Пярнумаа (5) и Харьюмаа (5).

За сутки в Эстонии было сделано 1010 тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 4%.

Распределение заразившихся коронавирусом по возрастным группам с начала эпидемии: 30-39 лет (18%), 40-49 лет (24%), 50-59 лет (24%), 60 лет и старше (24%).

В настоящий момент госпитализированы 40 человек, семеро из которых находятся в интенсивной терапии в критическом состоянии. Выздоровели с начала эпидемии 11 человек, один человек умер.

Днем ранее было выявлено 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Столь резкий скачок специалисты объясняют как изменением методики сбора данных, так и тем, что в Эстонии стали делать гораздо больше тестов на коронавирус - к настоящему моменту их число выросло примерно до 1000 в сутки.

С начала эпидемии в Эстонии сделан в общей сложности 8121 анализ.