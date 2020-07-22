Число женщин-священников в Шведской Церкви впервые превысило число священников мужского пола

Впервые в истории шведской церкви число женщин-священнослужителей превысило число их коллег мужского пола, сообщает LETA. 60 лет назад женщина впервые стала священником в Швеции.

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В Швеции насчитывается 3060 священнослужителей, из них 50,1% или 1533 человека являются женщинами.

“Глядя на это с исторической перспективы, такое соотношение вступило в силу быстрее, чем мы раньше могли представить. В сообщении 1990 года прогнозировалось, что женщины станут половиной от всех священников к 2090 году”, - сказала агентству AFP секретарь Шведской Церкви Кристина Гренхолма.

Шведская лютеранская церковь в 1958 году разрешила женщинам занимать должность священника. Первые три женщины были рукоположены в священники в 1960 году.

На курсах теологии в Швеции женщин больше чем мужчин, а на курсах претендентов на рукоположение 70% составляют женщины, показало исследование 2013 года. По словам Гренхолмы, многие общины стараются добиться того, чтобы на воскресном богослужении у алтаря был и мужчина, и женщина.