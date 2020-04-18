Число жертв Covid-19 в Испании превысило 20 тысяч

Число жертв коронавируса Covid-19 в Испании превысило 20 тысяч человек, только за минувшие сутки скончались 565 пациентов, сообщает El Pais со ссылкой на данные испанского Минздрава в субботу, 18 апреля.

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В Испании число смертей, вызванных заражением новым коронавирусом, превысило отметку в 20 тысяч. При этом более 500 летальных исходов были зафиксированы в последние сутки.

Всего с начала пандемии в Испании выявили 191 726 случаев заражения коронавирусом, 74 662 пациента выздоровели.

В настоящее время Испания занимает третье место по количеству жертв (после США и Италии) и второе по количеству выявленных случаев заболевания Covid-19 (после США). При этом в Испании самое большое количество жертв на миллион населения в мире.

За последние сутки число инфицированных в стране выросло на 4 499, выздоровевших — на 3 166, умерших — на 565 человек. В пятницу, 17 апреля, сообщалось о 585 жертвах коронавируса. Антирекорд в Испании был зафиксирован в 1 апреля, когда жертвами стали 950 пациентов.

Напомним, 18 апреля число умерших от Covid-19 в мире превысило 150 тысяч человек. При этом количество заболевших уже превышает 2,2 млн человек.