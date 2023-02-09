Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 16 тысяч человек

За три дня спасатели в Турции и Сирии обнаружили более 16 тысяч людей, погибших из-за двух землетрясений, произошедших на юго-востоке Турции в понедельник, 6 февраля.

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По данным управления по чрезвычайным ситуациям Турции, по состоянию на утро 9 февраля известно о 12 873 погибших и почти 63 тысячах пострадавших жителях страны.

Телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на сирийский центр мониторинга за правами человека сообщает, что на всей территории Сирии жертвами землетрясения стали 3508 человек, более 5 тысяч получили травмы.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло недалеко от Газиантепа на юго-востоке Турции в ночь на понедельник. Через несколько часов за этим последовал новый подземный толчок магнитудой 7,5.