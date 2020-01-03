ЧП во Франции: мужчина с ножом напал на прохожих и был застрелен

В парижском пригороде Вильжюиф неизвестный напал с ножом на прохожих, погиб как минимум один человек, трое получили ранения. Нападавший застрелен полицейскими.

В южном пригороде Парижа, Вильжюиф, совершено нападение с применением холодного оружия. По меньшей мере один человек погиб, сообщила представительница местной прокуратуры в пятницу, 3 января. Не менее трех человек получили ранения и доставлены в больницы.

Как сообщили местные власти, неизвестный сначала напал с ножом на людей в парке, а потом побежал к торговому центру, где его застрелили полицейские. Наряды полиции стянуты к парку, где произошел инцидент. Людей просят воздержаться от посещения этого района в ближайшее время.