Что известно об инциденте с дроном США над Черным морем

Два российских сверхзвуковых тяжелых истребителя четвертого поколения Су-27 совершили "небезопасный и непрофессиональный перехват" беспилотного летательного аппарата разведки, наблюдения и рекогносцировки MQ-9 ВВС США в международном воздушном пространстве над Черным морем. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в Европейском командовании вооруженных сил США в Европе (EUROCOM).

По его данным, примерно в 07.03 утра по центральноевропейскому времени (09.03 мск) один из российских самолетов Су-27 задел пропеллер MQ-9, после чего американские силы были вынуждены затопить дрон в международных водах.

Перед столкновением Су-27 несколько раз сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 в "безрассудной, экологически небезопасной и непрофессиональной манере", указали в Европейском командовании ВС США. Инцидент демонстрирует отсутствие компетентности в дополнение к небезопасности и непрофессионализму, добавили в EUROCOM.

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер уточнил, что MQ-9 выполнял "рутинные операции в международном воздушном пространстве", и произошедшее привело к его "полной потере".

Хекер добавил, что небезопасные и непрофессиональные действия российской стороны едва не привели к крушению обоих летательных аппаратов. "Самолеты США и союзников продолжат действовать в международном воздушном пространстве", — подчеркнул генерал.

Полеты ВВС США в Европе выполняются в рамках укрепления коллективной европейской обороны и безопасности, указали в EUROCOM.

В Минобороны РФ уточнили, что инцидент произошел в небе в районе Крымского полуострова.

При этом в российском ведомстве утверждали, что полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами и что были нарушены "границы района временного режима использования воздушного пространства", установленные после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

По версии российского оборонного ведомства, столкновения не было, а MQ-9 в районе 9.30 мск в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

"Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования", — уверяли в российском министерстве.

Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи проинформировал союзников по альянсу о первом подобном эпизоде с начала войны России против Украины.

Как сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, президент США Джо Байден был уведомлен об инциденте помощником по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов был вызван в Госдепартамент США, где обсудил инцидент с помощницей госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. По данным телеканала CNN, визит продолжался около получаса. Антонов охарактеризовал контакты с американской стороной как "конструктивные". Дипломат добавил, что услышал замечания Донфрид и надеется, что она поняла его позицию.

США и России необходимо быть "предельно осторожными" в своих действиях с учетом событий в Восточной Европе, подчеркнул посол. При этом он заверил, что Москва нацелена на выстраивание прагматичных отношений с Вашингтоном, которые отвечали бы интересам народов обеих стран, и не ищет конфликта с США.

Представители Пентагона инцидент с российской стороной специально не обсуждали, указал пресс-секретарь Минобороны, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"Мы постоянно летаем над этим воздушным пространством уже в течение года… и мы собираемся продолжать это делать", — в свою очередь подчеркнул Джон Кирби.

По его словам, если послание российской стороны заключалась в том, чтобы убедить США отказаться от полетов или операций в международном воздушном пространстве над Черным морем, то оно провалилось. "Этого не случится", — подчеркнул он.

Кирби констатировал, что подобные перехваты со стороны российских истребителей над Черным морем — "не редкость", в минувшие недели были и другие подобные эпизоды. Однако нынешний инцидент уникален тем, насколько "небезопасными, непрофессиональными и безрассудными" были действия России, добавил он.

Руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс в свою очередь указал: "Мы напрямую общаемся с российской (стороной. — Ред.), опять же — на высшем уровне, чтобы выразить наши решительные возражения против этого небезопасного, непрофессионального перехвата, который привел к крушению беспилотного аппарата США".

Как сообщил изданию The War Zone представитель ВВС США, "имело место намеренное стремление помешать MQ-9, но столкновение выглядит как простая некомпетентность". Хотя точные мотивы российского пилота неясны, американская сторона не видит явных признаков того, что имела место преднамеренная попытка сбить беспилотник, добавил собеседник издания.

БПЛА Reaper проводили рутинные операции по разведке, наблюдению и рекогносцировке в регионе Черного моря задолго до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Состояние российского Су-27 после столкновения неясно. "Сразу после столкновения видеозапись прервалась на несколько секунд. Неясно, какие повреждения получил Су-27, но он вернулся на базу", — сообщил The War Zone представитель ВВС США. Он также высказал мнение, что если бы истребитель сильнее продвинулся вперед в ходе маневра, он также мог бы быть серьезно поврежден и, возможно, уничтожен.

По официально неподтвержденным данным, на которые ссылается The War Zone, Су-27 приземлился на базе в Крыму с рядом повреждений. Речь может идти об аэродроме Бельбек, добавило издание.

Неясно, предпринимали ли в ВВС США попытки связаться с российскими военными в момент инцидента.

According to U.S. European Command, early this morning a Russian Su-27 conducted an Interception of a U.S. Air Force MQ-9 Reaper on Mission over the Black Sea, at some point the Russian Aircraft collided with the Drone causing the Drone to Crash into the Black Sea. pic.twitter.com/knexGGGr7i