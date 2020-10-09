Что происходило с Тесаком в последние месяцы и почему защита неонациста говорит о пытках

16 сентября в камере челябинского следственного изолятора умер Максим Марцинкевич — неонацист, осужденный в прошлом за публикацию экстремистских видео во "ВКонтакте", разбой, хулиганство и возбуждение ненависти. Следственный комитет утверждает, что Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, совершил самоубийство: до этого он якобы сознался в нескольких убийствах и понимал, что может остаться в заключении до конца жизни. Адвокаты говорят о необходимости тщательно проверить версию об убийстве: независимая экспертиза нашла на теле заключенного подозрительные травмы, а сам он незадолго до смерти рассказывал пытках в изоляторе.

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Русская служба Би-би-си попыталась разобраться в том, что известно о гибели одного из самых медийных неонацистов России.

Где был Тесак последние месяцы



В мае 2019 года вступил в силу приговор по последнему из нескольких уголовных дел против нациста — так называемому движению "Оккупай-наркофиляй", участники которого заявляли, что борются с распространением "спайсов". Марцинкевич и его сподвижники по движению избивали людей, которых считали наркоторговцами, используя дубинки, электрошокеры и газовые баллончики.

В итоге нациста признали виновным в разбое, уничтожении имущества и экстремизме и приговорили к 9 годам колонии. Позже дело было отправлено на пересмотр, и срок Марцинкевича увеличился до 10 лет.

К моменту вынесения приговора Марцинкевич уже отбывал наказание по предыдущему делу — об экстремистских роликах в интернете.

Основой для этого дела стали видеозаписи от 2013 года, которые Тесак выкладывал во "ВКонтакте". В роликах их автор делился мнением о фильмах "Околофутбола" и "Сталинград", выходцах из северокавказского региона и комментировал погромы в столичном районе Бирюлево.

За те видео суд назначил ему пять лет колонии по обвинению в экстремизме. Позже Мосгорсуд уменьшил этот срок почти вдвое.

Учитывая время, проведенное в заключении, националист мог претендовать на освобождение уже в 2021 году.

Досиживать срок Марцинкевич должен был в Коми, но в начале 2020 года по неизвестной причине его оттуда этапировали, и в марте он оказался в Красноярском крае.

"Якобы он следовал в исправительную колонию, расположенную в Красноярском крае, но туда он так и не доехал по имеющейся у нас на данный момент информации, — говорит один из многочисленных адвокатов националиста Алексей Михальчик. — По какой причине вообще его в Красноярск увезли — вопрос риторический, это противоречит в принципе принятой практике ФСИН и тем нормативам, которые предписывают размещать не далее 300 км от прописки".

"Марцинкевича оставили в СИЗО-1 Красноярска. Если говорить о предположении нашем — видимо, там есть некие условия для оказания воздействия на заключенных в этом СИЗО. Другой вопрос — кто принимал решение", — размышляет адвокат.

Что именно происходило с Тесаком в этом изоляторе — неясно. "В Красноярске был эпизод, что к нему пытались пройти адвокаты. Сначала их под разными предлогами, включая коронавирус, не допускали, — вспоминает Михальчик. — Потом принесли в один из моментов заявление якобы от Максима, что он отказывается от всех адвокатов, не хочет ни с кем встречаться".

Адвокат Валентина Трофимик, которая представляла интересы Марцинкевича с марта по август 2020 года, заявила Би-би-си, что видела своего подзащитного в изоляторе в Красноярске. На вопрос о том, жаловался ли он на давление или насилие, она коротко сказала: "Я не буду это обсуждать" и закончила разговор.

В конце августа — начале сентября, после пяти месяцев пребывания в СИЗО-1 Красноярска, Марцинкевича отправили этапом в Москву.

Одна из остановок на этапе была в Новосибирске, где с ним дважды встретилась адвокат Инна Котлярова.

"Максим Сергеевич сказал, что [в красноярском изоляторе] его пытали; другого выхода не было — он вынужден был написать явку с повинной в преступлении, которого он не совершал", — рассказывает Котлярова.

По словам адвоката, националист рассказал, что из-за избиений его приходилось вывозить в больницу. Когда именно это происходило и сколько раз, она не знает.

"Он сказал, это его же слова, что удивительно, но в красноярском СИЗО до сих пор имеются "пресс-хаты". Расшифровал, что такое пресс-хаты. Это когда в камере помимо его еще находились люди тоже крупного телосложения, три-четыре человека. Они его избивали. Я так поняла, что да, заключенные", — говорит Котлярова.

Как вспоминает защитник, во время встречи в Новосибирске Марцинкевич говорил, что ему сутками не давали сидеть и лежать и "постоянно говорили, в том числе и сотрудники, что его свои же сдали и ему грозит пожизненное, что в Красноярске он останется навсегда". По словам Котляровой, националист собирался подробно рассказать о происходившем в красноярском изоляторе адвокатам в Москве.

В Красноярском управлении ФСИН изданию РБК сообщили, что никакой физической силы к Марцинкевичу не применялось, а сам он не подавал каких-либо заявлений об угрозе своей безопасности.

Когда адвокат стала выяснять, в чем же именно сознался Марцинкевич, он якобы сказал: "по-моему, в убийстве". "Вспомнить что и как, говорит, я не вспомню, не ожидал, что такое будет. Он имел в виду, как он изначально сказал — ад, такой ад", — пересказывает разговор с неонацистом Котлярова.

По ее данным, из Новосибирска Марцинкевич убыл 9 сентября. А уже на следующий день Тесак оказался в Челябинске.

"Со всех этапных остановок он либо сам отзванивался [родственникам], ему давали позвонить, либо кто-то [делал это за него]. Из Челябинска он не звонил: 10-го прибыл, адвокат ничего даже не успел еще сделать. С 10 по 16 сентября он не выходил даже гулять" — сказал Би-би-си еще один адвокат Марцинкевича Иван Сидоров.

Зачем его отправили в Москву?



Официальная версия правоохранительных органов выглядит так: некоторое время назад в какой-то из колоний Красноярского края один из заключенных, "являющийся сторонником националистических взглядов", дал показания о причастности Марцинкевича к убийству.

Речь, по словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, идет о "двойном убийстве лиц неславянской национальности", видеозапись которого была выложена в интернет в 2007 году. Тогда следователям не удалось установить причастных, дело было приостановлено.

"Сам Марцинкевич способствовал установлению обстоятельств преступлений и был готов указать следствию место захоронения тел погибших. Именно поэтому было инициировано его этапирование в Москву для того, чтобы проверить эту информацию, провести проверки показаний для обнаружения места захоронения погибших", — сказала Петренко в интервью "Комсомольской правде".

По ее словам, Тесак признался, что начал убивать в 19 лет и сообщил о других преступлениях, к которым был причастен.

Во время "спокойной и доверительной беседы со следователем" Марцинкевич якобы рассказал не только о преступлении, совершенном в 2007 году, но и подробно описал обстоятельства другого двойного убийства, о котором не было известно ранее. На основании его рассказа, утверждают в СКР, следователи уже нашли останки жертв этой расправы.

"Все эти записи у нас есть. Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершенные в прошлом, будучи приверженцем националистических взглядов", — добавила официальный представитель СКР.

Что именно на тех записях, о которых говорит Петренко, адвокаты не знают. "Если и были какие-то явки с повинной, то они были сделаны без адвокатов, что уже снижает их юридическую значимость почти до нуля", — утверждает Михальчик.

Когда состоялся разговор Марцинкевича со следователем — тоже неясно. Но, по всей видимости, о новых потенциальных обвинениях националист знал как минимум с начала лета.

Марцинкевич — о возможном новом деле



Вскоре после смерти Марцинкевича телеграм-канал, который ведут сторонники неонациста, опубликовал видеозапись его общения с адвокатом Иваном Сидоровым, сделанную в зале суда. В лучшем качестве ее можно посмотреть в Youtube-канале проекта "Кредит на убийство" — это документальный фильм израильского режиссера Влади Антоневича, посвященный расследованию резонансного двойного убийства 2007 года.

Это последнее известное прижизненное видео с Марцинкевичем. По словам адвоката Сидорова, он решил записать часть разговора для родственников.

В разговоре националист участвует по видеосвязи из СИЗО и говорит о потенциальных новых обвинениях.

"Это [связано с движениями] Оккупай-Педофиляй или Оккупай-Наркофиляй?" — уточняет у Марцинкевича адвокат.

"Да причем здесь наркофиляй-педофиляй. Это старые… До первого срока [в 2008 году] … Короче, перспективы исключительно руки поднять вверх и получить минималку. Вот тебе и все перспективы. То есть мне сейчас единственный вариант — это вот так вот и все" — описывает возможные последствия Марцинкевич, подняв обе руки вверх.

"Ну понятно, что там много про кого, — отвечает националист на вопрос о том, касаются ли новые обстоятельства кого-то еще, кроме него. — Короче, одно из условий, чтобы мне [не пришел конец], чтобы не получить максимальный срок, это — не надо там ничего распространять, никому ничего говорить, никого предупреждать, никакие кипиши, никаких…журналистов, шума … не надо. Короче, ну это единственный вариант, чтобы вообще выйти как-нибудь", — просит Марцинкевич и уточняет, что сама по себе проблема уже "не замнется".

Вероятно, запись сделана 10 июня 2020 года, когда Мосгорсуд должен был рассматривать иск неонациста к минфину о затянутом судопроизводстве. Собеседник Марцинкевича упоминает общественную реакцию на новости о Михаиле Ефремове, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП.

"Все охренели от Михаила Ефремова вчера, поэтому это еще, кажется, цветочки. До сих пор все обсуждают про Михаила Ефремова, говорят: "Как так, заслуженный деятель, и тут такое" — говорит собеседник Тесака.

"Ну я тебе скажу, Михаил Ефремов — это вообще фигня будет по сравнению с тем, что всплывет сейчас скоро… — реагирует Марцинкевич — В любом случае это всплывет, но… Короче, это полный будет [кошмар]".

Что известно об убийстве 2007 года



Обстоятельства нового возможного дела против Марцинкевича, о которых упоминает официальный представитель Следственного комитета — дата, наличие видеозаписи, неславянское происхождение жертв — совпадают с деталями резонансного преступления, в реальность которого следователи первоначально не поверили.

В 2007 году неонацисты опубликовали видеоролик под названием "Казнь таджика и дага". На записи некие праворадикальные активисты одной из жертв отрезали голову, а другую убили выстрелом в затылок.

Сразу после публикации видео следственные органы заявили, что это скорее всего инсценировка, а не реальное убийство. Однако спустя год Следственный комитет при Генпрокуратуре все же признал, что происходящее на этих кадрах — не спектакль, и начал расследование.

Личность одного из убитых к этому моменту уже была известна: уроженца Дагестана Шамиля Удаманова на жестоком видео опознала его семья. Имя второй жертвы неизвестно до сих пор.

Близкие к следствию источники журнала The New Times говорили, что убийство было совершено ранней весной 2007 года активистами Национал-социалистического общества в Обнинске: они похитили приехавших на заработки гастарбайтеров в Калуге, после чего вывезли их в область и там убили.

Собеседники журнала сообщали, что по делу о двойном убийстве задержаны четверо подозреваемых: двое, по версии следствия, непосредственно участвовали в убийстве, третий снимал на камеру, а четвертый "был на подстраховке". Однако официально следствие эту информацию опровергло.

С момента убийства в Калужской области прошло 13 лет. Срок давности по особо тяжким преступлениям в России составляет 15 лет. Но в некоторых случаях — когда речь идет об особо опасных преступлениях, за которые предусмотрено наказание в виде пожизненного срока — суд может отменить срок давности.

Официально следственный комитет не раскрывал подробности расследования двойного убийства 2007 года, на причастность к которому проверяли Марцинкевича.

"По этому уголовному делу мы пока ничего комментировать не будем, — сказала в интервью "КП" официальный представитель СКР Светлана Петренко. — Нельзя исключать, что он действительно не смог смириться с осознанием тяжести и бессмысленности совершенных особо тяжких преступлений, а также неизбежностью нового длительного, возможно, даже пожизненного заключения, которое его ожидало".

"У нас нацисты на улицах. За кого вы будете голосовать?"



Двойное убийство в калужском лесу было только частью цепочки, которая связывала большую политику и неонацистов, считает израильский режиссер Влади Антоневич. Он провел собственное расследование, ставшее основой фильма "Кредит на убийство", вышедшего в 2016 году.

Антоневич впрямую обвинил Тесака в участии в убийстве. Режиссер называет и других предполагаемых причастных, которые в нулевые были ключевыми фигурами в "Национал-социалистическом обществе". Члены этой многочисленной радикальной неонацистской группировки впоследствии были осуждены за десятки убийств на национальной почве.

Одновременно с нападениями на приезжих, которые совершали участники НСО, организация участвовала в муниципальных выборах и устраивала разрешенные митинги.

В 2010 году Верховный суд признал НСО экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.

Сам Марцинкевич был лидером другой неонацистской группировки — "Формат-18", которая публиковала на одноименном сайте видеоролики с как постановочными, так и реальными нападениями на иностранцев и антифашистов.

В 2007 году организация, как писал The New Times, вышла из подполья и начала осваивать поле публичной политики, а сам Тесак с готовностью рассказывал о продвижении проекта, заработках на видеороликах и планах "избавиться от балласта" в лице идеологических врагов.

В 2010 году суд признал "Формат-18" экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России.

По версии автора расследования Антоневича, инициаторов процессов, которые привели к двойному убийству в Калужской области, стоит искать в большой политике: каким-то силам были нужны управляемые и готовые к насилию неонацисты.

В интервью "Медузе" Антоневич сказал, что один из участников двойного убийства был "агентом, внедренным в ультраправую радикальную среду". Он передал кадры преступления "кому надо". Эти силы, имея на руках компромат на неонацистов, якобы инициировали с их помощью волну уличного насилия перед выборами.

"Разводка "Враг у ворот" в преддверии президентских выборов 2008 года. Вот у нас нацисты на улицах. Посмотрите, как они дружно режут таджиков. Вот "по ошибке" уже убили русского парня. 49 убийств за два месяца, грабят людей, готовят взрывы. За кого вы будете голосовать? За либералов?" — объясняет смысл изложенной им версии Антоневич.

По словам режиссера, во время работы над фильмом-расследованием он попытался вывести Марцинкевича на признание. Они договорились об интервью и встретились в номере отеля. С собой Антонович принес фиктивный, составленный самими создателями фильма протокол допроса его соратника, на котором тот якобы давал показания в том числе на Тесака.

"У него сначала было хорошее настроение: он улыбался, хихикал. И вот он, значит, бежит глазками по тексту. Он очень интересный такой мужик был — уверенный в себе, с вот этой его свирепой лихостью. И вдруг это все спадает, и ты видишь там полную растерянность. Молчит…" — описывал реакцию Марцинкевича режиссер.

"И я говорю ему: "Слушай, я считаю все-таки, что пацана этого надо выкопать и привезти к отцу. Документ может остаться между нами, просто хочу, чтобы ты знал, что такой документ есть". Знаешь, что он мне сказал? "А что, если ты про это делаешь фильм?" А в глазах дикий страх…"

За несколько месяцев до того, как в сети появилось видео с двойным убийством, Тесак со своими сторонниками пришел на дебаты между публицистами Юлией Латыниной и Максимом Кононенко, где выкрикивал нацистские приветствия и пытался сорвать дискуссию.

Именно за это в июле 2007-го Марцинкевич будет задержан по обвинению в возбуждении ненависти с угрозой применения насилия. За это он получит свой первый срок — три года колонии.

Большую часть следующих 13 лет неонацист проведет в тюрьме, отбывая наказания по все появляющимся новым делам.

Последнее дело — о нападениях на предполагаемых наркоторговцев — Мосгорсуд возвращал на новое рассмотрение, но в итоге Тесак был признан виновным в разбое и хулиганстве и получил 10 лет строгого режима. Решение вступило в силу в 2019 году, и Марцинкевич отправился по этапу, который закончился в красноярском СИЗО-1.

С учетом частичного сложения сроков по разным делам и времени, которое он уже провел в заключении к моменту приговора, Тесак мог добиться условно-досрочного освобождения уже в 2021 году.

"Марцинкевич определенным образом стал заложником своего медийного образа — некоего брутального олдскульного скинхеда, — считает его адвокат Алексей Михальчик. — В тот момент, когда мы с ним общались, ну человеку было там за тридцатник. У человека уже более взрослый взгляд на мир. От этой примитивной идеологии нацистского толка, я думаю, он отошел".

По мнению защитника, в последние годы взгляды одного из главных неонацистов нулевых "качнулись в либеральную сторону", но из перемен в его мировоззрении совершенно не следует явка с повинной.

"Это какая-то неправильная логическая цепочка. Совершал он эти преступления или не совершал, я думаю, что пересмотр убеждений [не мог] создать мотивацию взять на себя совершение преступлений, грозящих пожизненным лишением свободы — говорит Михальчик — Я думаю, что в любом случае он абсолютно точно понимал, что прежде чем какие-то ключевые юридические решения принимать, необходимо посоветоваться с защитниками, обсудить позицию и дальше двигаться".

Теперь следствие, если оно считает Марцинкевича причастным к резонансным убийствам 2007 года, должно предложить отцу националиста дать согласие на прекращение дела в связи со смертью подозреваемого, объясняет защитник. Отец, по словам Михальчика, уже сказал, что он категорически против этого.

"В этом случае они должны будут предъявить обвинение, несмотря на его смерть, и направить дело в суд. Я думаю, что в ходе процесса мы посмотрим, какие доказательства они предъявят", — сказал Михальчик.

Смерть в изоляторе

Тело Максима Марцинкевича было найдено 16 сентября на нижнем ярусе нар в одной из камер челябинского СИЗО-1. На фото, попавшем в соцсети, видно, что постель под ним вся в крови, окровавлены рука и шея. С верхнего яруса нар свисает шнурок.

По словам адвоката Алексея Михальчика, следователь, проводивший в Челябинске проверку обстоятельств смерти, заявил отцу Марцинкевича, что его сын использовал два способа самоубийства. Во время первой попытки он якобы усомнился в том, что она приведет к смерти, и "решил для контроля" уйти из жизни по-другому.

В справке о смерти говорится, что Марцинкевич умер от асфиксии.

"Честно говоря, у меня это все вызывает ощущение некой примитивной инсценировки людей, которые не особо понимают, как это происходит, — говорит Михальчик. — Это фантасмагорическая картина вырисовывается даже у невпечатлительных людей".

Видеозаписи, которая могла бы прояснить, что произошло с неонацистом, нет; по словам защитника, видеокамера в помещении, где умер Тесак, не работала.

Во время опознания его отец и один из адвокатов увидели на теле повреждения, которые они считают следами пыток.

"Есть следы, которые мы оцениваем как метку от электрошокера на ключице. Некая травма на ноге, по какой-то причине она зашита. Помимо этого ногти отсутствуют, но еще остальные ногти синие — отбитые на ногах и руках. И на голове в теменной области имеется гематома", — перечисляет Михальчик.

Семья и адвокаты националиста привлекли к исследованию этих повреждений специалиста Елену Кучину из московского ООО "Судебно-медицинский эксперт". Она, в частности, известна по участию в резонансном деле о ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик. Тогда ей удалось опровергнуть выводы экспертизы, которая посчитала, что попавший под колеса ребенок был пьян.

Эксперт Кучина во время собственного исследования пришла к выводу, что специалист, проводивший вскрытие в Челябинске, несколько раз нарушил существующие правила проведения экспертиз (копия исследования есть в распоряжении Би-би-си).

Кучина изучила кадры, сделанные в СИЗО после обнаружения тела, и фотографии, снятые в челябинском морге после проведения там официальной экспертизы. Специалист заметила ссадины на переносице и голове, а в области плеча — два округлых следа, характерных для электрошокера. На обеих руках и голени — швы.

С какой целью были сделаны швы на руках и ногах — неясно: как уточняет эксперт, обычно верхние и нижние конечности исследуются, когда есть подозрение на транспортную травму, падение с высоты или повреждения тупым предметом.

При личном осмотре тела в Москве Кучина обнаружила шов на голове. Причина, по которой он появился, тоже неясна: по словам близких Марцинкевича, в челябинском морге следов вскрытия черепа не было.

Кожа в области шеи была иссечена там, где оставался след от удушья, и к тому моменту, как эксперт смог осмотреть тело, на этом месте был лишь шов.

"Странгуляционная борозда — это следствие удушения, и по некоторым признакам можно определить — [произошло] самоповешение или затягивание петли на шее. То есть [важен] угол, под которым проходило удушение. То есть эксперты, которые проводили вскрытие, сделали эти действия, которые препятствуют дальнейшему анализу следа", — утверждает адвокат Михальчик.

Результатов посмертной экспертизы, которая выполнялась следствием в Челябинске, у адвокатов Марцинкевича пока нет.

Предсмертные записки



Марцинкевич оставил три предсмертные записки.

В одной из них он приносит извинения администрации СИЗО за доставленные неудобства и просит передать свой ежедневник и книгу "Протекционизм и коммунизм" девушке, которую называет своей гражданской женой.

В сеть попал снимок, на котором на фоне той же раскрытой книги изображена, вероятно, обратная сторона открытки или фотографии со следами, похожими на кровь, и прощальной надписью, датированной 15 сентября.

Другое послание адресовано непосредственно девушке. В нем Марцинкевич размышляет, что бы случилось, если бы к нему "в руки в 16 лет попала бы не "Моя борьба", а "Овцы в волчьих шкурах": "не насовершал целой кучи идеологически обоснованных убийств, не сидел бы в тюрьме, и вот сейчас на пересылке в Челябинске не готовился бы совершить самоубийство".

О третьей записке адвокаты Марцинкевича знают со слов проводившего проверку челябинского следователя: она предназначалась отцу, но ни его самого, ни представителей Марцинкевича с ее содержимым не ознакомили.

Все послания подписаны 15 сентября. В справке о смерти говорится, что Марцинкевич умер "16 сентября 2020 г. 00 ч. 00 мин."

"А следствие говорит, что завтрак ему подавали (утром 16 сентября) — он якобы был жив в 6.45. А в восемь часов утра на проверке тело обнаружили", — удивляется адвокат националиста.

В управлении ФСИН по Челябинской области отказались отвечать на вопросы Би-би-си об обстоятельствах смерти Марцинкевича, посоветовав обратиться в Следственный комитет.

В интервью изданию "Комсомольская правда" официальный представитель СКР Светлана Петренко сказала, что следователи проверят действия сотрудников изолятора, но пока "можно с большой уверенностью говорить о том, что Марцинкевич оставил предсмертные записки и совершил самоубийство".

"Мотив для лишения себя жизни у него был очень серьезный… По его подсчетам он должен был освободиться условно-досрочно уже через пару лет… Но обстоятельства изменились" — сказала Петренко.

"У меня была изначальная догадка, что это кто-то переусердствовал с пытками и [виновных] сейчас найдут и сольют, чтобы снять напряжение… А тут СК на самом высоком уровне — как будто антипиар", — говорит Михальчик, не доверяющий версии о самоубийстве.

СКР на момент публикации не ответил на запрос Би-би-си о проверке в следственном изоляторе и новых обстоятельствах, которые могли стать причиной еще одного тюремного срока Марцинкевича.