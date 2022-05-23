Что такое обезьянья оспа и ждет ли мир новая пандемия?

В середине мая в Европе, Америке и Австралии было зафиксировано несколько десятков случаев заражения новым вирусом — обезьяньей оспой. Delfi рассказывает о том, что известно о новой болезни: насколько она серьезна и станет ли по-настоящему распространенной.

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Где и сколько случаев зафиксировали в последние недели?



Первые сообщения о зараженных пришли из Великобритании еще 6 мая. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 21 мая было зарегистрировано 92 подтвержденных и 28 возможных случаев заражения в странах Европы, США, Канаде и Австралии. На следующий день руководитель ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что всего вирус выявили в 15 странах за пределами Африки. Директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков на пресс-конференции 23 мая подчеркнул, что "в Латвии пока нет ни одного случая заражения, как и в соседних странах".

Что это за болезнь и насколько она опасна?

Оспа обезьян — вирусное заболевание, родственное натуральной оспе, которую человечество победило еще в 1980 году благодаря вакцинации. Среди характерных симптомов болезни — жар, головная боль, воспаленные лимфоузлы, слабость, мышечные боли. В течение одного-трех дней после заражения на лице, ладонях и стопах человека появляются высыпания, со временем превращающиеся в пузырьки с жидкостью.

Чаще всего заболевание встречается в странах Западной и Центральной Африки, откуда возбудитель могут привезти люди и животные. Вирус передается либо через близкий телесный контакт с человеком, либо (реже) воздушно-капельным путем при длительном общении. Также можно заразиться через предметы, которыми пользовался инфицированный, например, постельное белье. В Великобритании немало случаев зафиксировано среди мужчин, которые занимаются сексом с другими мужчинами, однако на данный момент нет оснований считать, что они представляют собой основную группу риска.

В сравнении с натуральной оспой обезьянья протекает у людей гораздо мягче, особенно ее западноафриканский тип, заболевание которым зафиксировано в Европе и Америке. В Африке даже с учетом ограниченного доступа к качественной медицинской помощи смертность от этого типа обезьяньей оспы составляет 3,6%, среди заболевших недавно европейцев и американцев летальные случаи пока не зафиксированы. Само заболевание обычно длится от двух до четырех недель.

Почему вирус стал быстро распространяться и будет ли новая пандемия?

Пока что ученые не могут однозначно ответить на этот вопрос, хотя он их и очень интересует, ведь обезьянья оспа передается человеку с трудом. Более того, как подчеркивает ВОЗ, случаи заражения этим вирусом фиксировались в Европе и раньше, однако тогда речь шла о пациентах, недавно приехавших из Африки. Сейчас же таких заболевших подавляющее меньшинство.

Инфекционисты из разных стран уже начали исследования новой вспышки. В итальянском Национальном институте инфекционных заболеваний сообщили, что планируют выделить вирус уже на этой неделе — это необходимый шаг для объяснения роста заболеваемости. Среди возможных гипотез медики называют возможное изменение самого вируса и снизившийся в последнее время уровень вакцинации от натуральной оспы.

Эксперты не ожидают начала пандемии, сопоставимой с той, причиной которой послужил Covid-19. "Это не тот вирус, который может вызвать массовую заболеваемость", — заявил Юрий Перевощиков. Британские специалисты подчеркивают, что, несмотря на постоянную фиксацию новых случаев заражения, риск для населения в целом остается "чрезвычайно низким".

Существуют ли лекарства и вакцины от обезьяньей оспы?

В Европейском Союзе зарегистрирован непосредственно для лечения обезьяньей оспы препарат тековиримат. Его применение в случае заболевания натуральной оспой также одобрено в США. Для лечения рекомендуют использовать и другие противовирусные препараты.

Вакцины, разработанной специально для борьбы с обезьяньей оспы, пока что не существует. Однако, благодаря схожести этого вируса с натуральной оспой, помочь могут уже существующие прививки — их потенциальную эффективность оценивают в 85%. По словам представителя Госагентства лекарств Инеты Попены, зарегистрированная в ЕС вакцина пока что недоступна в Латвии, однако власти уже обсуждают ее закупку в случае необходимости.