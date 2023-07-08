Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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В феврале сразу несколько изданий опубликовали расследования о том, что президент РФ начал перемещаться по стране на специальном бронепоезде. Сейчас же выяснилось, что государственному бюджету железнодорожный состав обошелся как минимум в 6,8 млрд рублей (около 70 млн евро по актуальному курсу), а в вагонах есть собственный спортзал, хаммам и кинотеатр. Это стало известно благодаря попавшим к журналистам 25 тысячам документов компании, обслуживающей спецпоезд российского президента. Илья Рождественский выяснил, в каких условиях Путин перемещается по стране.

The Insider: После увиденного все проблемы кажутся слишком мелкими



Подробности полномасштабного вторжения России в Украину весь мир узнает благодаря военным корреспондентам и фотографам, которые несмотря на гибель уже более чем дюжины своих коллег продолжают ездить по всей стране. Работа репортеров помогает документировать военные преступления и каждый день напоминать всем: в одной из самых больших стран Европы уже полтора года люди гибнут под обстрелами и в окопах. Репортеры из Украины, Чехии, Португалии и Испании поделились своими впечатлениями о войне и том, как ее переживают украинцы.





Помимо ЧВК "Вагнер" и ресторанного бизнеса, Евгений Пригожин уже несколько лет развивает и собственную медиаимперию — десятки сайтов, объединенных в холдинг "Патриот". Хотя журналисты многократно уличали эти порталы в распространении недостоверной информации и прямом обслуживании интересов Пригожина, сомнительная репутация не помешала им собрать довольно большую аудиторию по всей России. Тем не менее, вскоре после окончания вооруженного мятежа все редакции были распущены. Екатерина Баркалова поговорила с бывшими сотрудниками СМИ, входивших в "Патриот", об их недавнем месте работы и планах на будущее.





Начало большой войны Виталий встретил в Киеве, а его семья — в Изюме. В марте прошлого года в их дом попала ракета, и так украинец лишился сразу семерых родственников: мамы, дочери, тети, брата, его жены и двух детей. Пока город был в оккупации, мужчина не мог приехать и проститься с родными, их тела закопали в лесу. Потом были эксгумация, экспертизы, подготовка церемонии — в итоге похороны состоялись только этой весной. Катя Александер записала монолог Виталия о том, через что ему пришлось пройти.





4 июля журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова избили недалеко от аэропорта Грозного, куда они приехали на заседание суда по делу Заремы Мусаевой, матери оппозиционных чеченских политиков братьев Янгулбаевых. Вечером следующего дня, когда пострадавших доставили в Москву, у Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, больше десятка переломов кистей рук и множественные ушибы мягких тканей, у Немова — еще и ножевое ранение ноги. "Новая газета" — издание, где журналистка проработала больше четверти века и для которого написала свои главные тексты о внесудебных казнях и жестоких пытках на Северном Кавказе — публикует монолог Милашиной о событиях минувшего вторника.

