ЦИК Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты

Центризбирком Беларуси зарегистрировал на выборы президента страны Светлану Тихановскую — супругу блогера Сергея Тихановского, находящегося под арестом. Об этом со ссылкой на Tut.by сообщает портал телеканала "Дождь".

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Всего на выборы президента Беларуси зарегистрировали пять кандидатов. Помимо Тихановской, это нынешний президент Александр Лукашенко, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев и лидер партии "Грамада" Сергей Черечень.

Бывшему банкиру Виктору Бабарико, который считался главным соперником Лукашенко на выборах, в регистрации отказали. Также ЦИК не допустил на выборы экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

Сергей Тихановский планировал участвовать в президентских выборах, однако после провокации на предвыборном пикете на него завели уголовное дело о насилии в отношении милиционера, которого блогер якобы толкнул. Позже на него завели еще одно дело: о воспрепятствовании организации выборов. 1 июля Тихановского арестовали на 15 суток за неподчинение сотрудникам милиции.

Против бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико возбудили уголовное дело сразу после того, как он сообщил о намерении баллотироваться.

Выборы президента пройдет в Беларуси 9 августа. Александр Лукашенко пойдет на них в шестой раз.