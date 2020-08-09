ЦИК Белоруссии признал выборы президента в стране состоявшимися

Выборы президента Белоруссии состоялись, к 12:00 проголосовало уже более 54% избирателей, сообщила в воскресенье председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина. Об этом пишет "Интерфакс".

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"Следовательно, уже можно говорить о том, что мы в конце дня получим какой-то результат", — сказала она в ходе стрима.

По ее данным, преодолели 50%-й барьер все регионы, кроме города Минска. "В двух из них — это Гомельская и Могилевская области — на избирательные участки пришли на 12 (часов — "Интерфакс") дня уже более 60% (избирателей с учетом досрочного голосования — "Интерфакс")", — уточнила глава ЦИК.

На 14:00 явка на выборах президента составила более 65 процентов, сообщили в ЦИК.

В воскресенье днем на многих избирательных участках в Белоруссии образовались большие очереди.

Выборы в Белоруссии

9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента. На пост президента претендуют пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и Александр Лукашенко. Избирательные участки в воскресенье, как и в дни досрочного голосования, открылись в 8.00 и закончат свою работу в 20.00.

За пять дней досрочного голосования (4-8 августа) на участки пришли 41,7% избирателей, сообщила ранее Центральная избирательная комиссия республики.