CNN: Белый дом обсуждает с Маском доступ к системе Starlink в Иране

Администрация президента США ведет переговоры с Илоном Маском о предоставлении доступа к системе Starlink в Иране. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

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Как пишет портал "Радио Свобода", Starlink рассматривается как легкая в использовании технология, которая поможет обеспечить доступ к интернету в Иране, когда его ограничивают власти. Как отмечает CNN, Вашингтон ищет способы поддержать протестное движение в Иране.

"Мы держим руку на пульсе, чтобы сделать все возможное, чтобы поддержать чаяния иранского народа", — заявил CNN высокопоставленный представитель администрации Байдена.

Протесты в Иране начались в середине сентября после гибели 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини из курдского меньшинства. Ее задержала и избила полиция нравов за распущенный хиджаб. Спустя неделю протесты охватили более тридцати иранских городов, включая столицу страны — Тегеран. Иранские власти в ответ на протесты периодически отключают в стране интернет.

Протестующие требуют защиты прав женщин, прекращения полицейского произвола, демократизации Ирана и отставки правительства. Женщины на митингах срывают с себя хиджабы и обрезают свои волосы в знак борьбы против угнетения.

В Украине военные активно пользуются системой Starlink для коммуникации друг с другом, получения разведданных и управления беспилотниками. В сентябре компания SpaceX отправила министерству обороны США письмо, в котором заявила, что больше не может оплачивать работу Starlink в Украине, и попросила Пентагон взять финансирование на себя. 15 октября Илон Маск заявил, что SpaceX все же продолжит оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины, несмотря на убытки компании.