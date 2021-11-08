CNN: Иностранные хакеры взломали системы девяти организаций
Foto: AP/Scanpix/LETA

Иностранные хакеры, предположительно, причастны к взлому компьютерных сетей девяти организаций, минимум одна из которых расположена в США — речь идет о компаниях, которые работают в чувствительных сферах — оборонной, энергетике, здравоохранении, области технологий и образования. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные фирмы Palo Alto Networks.

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По данным телекомпании, специалисты в области кибербезопасности при помощи Агентства национальной безопасности США (NSA) фиксируют попытки хакеров заполучить данные военных подрядчиков США и из других источников, содержащих конфиденциальную информацию.

Согласно сообщению CNN, хакеры украли пароли у ряда организаций с целью поддержания долгосрочного доступа к этим сетям. Специалисты считают, что это тот самый вид кибершпионажа, с которым имели дело как нынешняя администрация США, так и сотрудники спецслужб во время президентства Дональда Трампа.

Американские спецслужбы предостерегают компании об угрозе взлома

Представители NSA и Агентства кибербезопасности и охраны инфраструктуры (CISA) отслеживают угрозу. Они обнародовали результаты своего расследования с целью предупреждения других компаний об опасности взлома.

Американские специалисты подчеркивают, что любая компания, ведущая дела с Пентагоном, может иметь в своих электронных письмах данные об оборонных контрактах, которые могут представлять интерес для иностранных шпионов.

В нынешнем случае предполагаемые преступники завладели паролями с целью долгосрочного доступа к сетям, что позволяет злоумышленникам перехватывать конфиденциальную информацию.

Пока неизвестно, кто стоит за взломами, но, по утверждению специалистов, некоторые тактические ходы и инструменты злоумышленников похожи на используемые китайскими хакерскими группами.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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