CNN: в день приезда Байдена в Киев Россия провела испытание межконтинентальной ракеты. Оно прошло неудачно

Американский телеканал CNN со ссылкой на два источника из числа официальных лиц США сообщил, что в понедельник, 20 февраля, в России провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Собеседники CNN считают, что президент РФ Владимир Путин планировал рассказать об этом в послании Федеральному собранию на следующий день, однако испытания прошли неудовлетворительно.

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Один из американских чиновников сообщил, что тестовый запуск состоялся непосредственно перед приездом в Украину президента США Джо Байдена. Другой собеседник CNN не назвал точное время, но подтвердил, что речь идет о 20 февраля.

По словам источников телеканала, российская сторона заранее уведомила американцев о проведении ракетных испытаний. Они не представляли опасности для США и не рассматриваются как "аномалия или эскалация", подчеркнул один из чиновников в разговоре с CNN.

Телеканал отмечает, что Москва и Вашингтон в последние два дня несколько раз связывались по разным каналам, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Так, США уведомили Россию о визите Байдена в Киев за несколько часов до этого, рассказывал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

О первом пуске ракеты "Сармат" по программе государственных испытаний минобороны РФ сообщило в апреле прошлого года. Вскоре Владимир Путин заявил, что эта ракета "заставит задуматься" тех, кто пытается угрожать России.

21 февраля в своем послании Федеральному собранию российский президент объявил, что РФ приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который регулирует число ядерных боезарядов и баллистических ракет у США и России. По версии CNN, если бы запуск "Сармата" накануне был успешным, Путин рассказал бы о нем в своей речи.