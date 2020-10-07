Covid-19: Китайскую вакцину протестировали на руководстве фармакологической компании
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Китайская корпорация China National Biotec Group (CNBG) и ее материнское предприятие China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) оказались под ударом критики, когда стало известно, что экспериментальную вакцину протестировали на 180 сотрудниках с высокими должностями до начала официальных клинических испытаний. Сами руководители объяснили, что они уверены в качестве вакцины и подают пример остальным. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Компания CNBG еще летом заявляла об успешных испытаниях препарата на людях. Тогда сообщалось, что положительный результат продемонстрировали сразу две тестируемые вакцины. В компании заявили, что препарат, который разрабатывался пекинским подразделением CNBG, способствовал безопасной выработке антител от Covid-19 у всех 1120 здоровых испытуемых.

Вместе с тем компания сообщила об успешных испытаниях вакцины своего уханьского подразделения. В CNBG заявили о получении разрешения на проведение финальной стадии испытания препарата в Объединенных Арабских Эмиратах. О какой именно вакцине шла речь, в компании не уточнили.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о лидирующих в разработке вакцины от коронавируса компаниях. Так, разработки англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna — одни из лидирующих кандидатов среди 15 вакцин от Covid-19, отметили в ВОЗ. Всего же в мире испытывается около 200 вакцин, из них 15 находятся в стадии тестировании на людях.

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