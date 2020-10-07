Covid-19: Китайскую вакцину протестировали на руководстве фармакологической компании

Китайская корпорация China National Biotec Group (CNBG) и ее материнское предприятие China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) оказались под ударом критики, когда стало известно, что экспериментальную вакцину протестировали на 180 сотрудниках с высокими должностями до начала официальных клинических испытаний. Сами руководители объяснили, что они уверены в качестве вакцины и подают пример остальным. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Компания CNBG еще летом заявляла об успешных испытаниях препарата на людях. Тогда сообщалось, что положительный результат продемонстрировали сразу две тестируемые вакцины. В компании заявили, что препарат, который разрабатывался пекинским подразделением CNBG, способствовал безопасной выработке антител от Covid-19 у всех 1120 здоровых испытуемых.

Вместе с тем компания сообщила об успешных испытаниях вакцины своего уханьского подразделения. В CNBG заявили о получении разрешения на проведение финальной стадии испытания препарата в Объединенных Арабских Эмиратах. О какой именно вакцине шла речь, в компании не уточнили.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о лидирующих в разработке вакцины от коронавируса компаниях. Так, разработки англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna — одни из лидирующих кандидатов среди 15 вакцин от Covid-19, отметили в ВОЗ. Всего же в мире испытывается около 200 вакцин, из них 15 находятся в стадии тестировании на людях.