Covid-19: Китайскую вакцину протестировали на руководстве фармакологической компании

Китайская корпорация China National Biotec Group (CNBG) и ее материнское предприятие China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) оказались под ударом критики, когда стало известно, что экспериментальную вакцину протестировали на 180 сотрудниках с высокими должностями до начала официальных клинических испытаний. Сами руководители объяснили, что они уверены в качестве вакцины и подают пример остальным. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Компания CNBG еще летом заявляла об успешных испытаниях препарата на людях. Тогда сообщалось, что положительный результат продемонстрировали сразу две тестируемые вакцины. В компании заявили, что препарат, который разрабатывался пекинским подразделением CNBG, способствовал безопасной выработке антител от Covid-19 у всех 1120 здоровых испытуемых.
Вместе с тем компания сообщила об успешных испытаниях вакцины своего уханьского подразделения. В CNBG заявили о получении разрешения на проведение финальной стадии испытания препарата в Объединенных Арабских Эмиратах. О какой именно вакцине шла речь, в компании не уточнили.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о лидирующих в разработке вакцины от коронавируса компаниях. Так, разработки англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna — одни из лидирующих кандидатов среди 15 вакцин от Covid-19, отметили в ВОЗ. Всего же в мире испытывается около 200 вакцин, из них 15 находятся в стадии тестировании на людях.