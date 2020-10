Covid-19: Парижане бегут из города из-за карантина, страны бьют рекорды по заражениям

Число заболевших коронавирусом в мире приблизилось к 45,5 млн человек. Умерли 1 миллион 187 тысяч человек, более 82 тысяч находятся в тяжелом и критическом состоянии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении 220 млн евро на перевозку больных Covid-19 из стран ЕС, где больницы переполнены, туда, где обстановка не столь тяжелая.

Огромные автомобильные пробки общей протяженностью около 700 км образовались на всех шоссе в окрестностях Парижа вечером в четверг.

По мнению французских СМИ, парижане, которые могут себе это позволить, спешили перед началом общенационального локдауна уехать из города, чтобы провести карантин в провинции.

Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl