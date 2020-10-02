Covid-19: перспективный метод лечения в Израиле и потеря обоняния — самый надежный симптом

Пятеро пациентов с коронавирусом, находившихся в тяжелом или критическом состоянии в иерусалимской больнице Хадасса, полностью выздоровели после всего нескольких дней экспериментального лечения. Более того, тесты показали, что в крови у них нет вируса.

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Все пациенты проходили курс лечения препаратом Allocetra, разработанным израильской компанией Enlivex Therapeutics, специализирующейся на иммунной терапии.

Allocetra снижает повышенную реакцию имунной системы, которая часто наблюдается у больных Covid-19 и может привести к отказу многих органов и даже смерти.

Хотя для полной гарантии врачам потребуется наблюдать за пациентами еще 28 дней после выписки, пока ни у одного из них не выявлено никаких побочных эффектов.

Компания Enlivex перейдет к более масштабным клиническим испытаниям препарата.

Потеря обоняния — главный признак коронавируса

Исследование, проведенное Университетским колледжем Лондона (UCL), наглядно показало, что потеря обоняния является весьма точным, если не главным показателем заражения коронавирусом.

Еще в апреле медикам стало понятно, что потеря вкуса или запаха может свидетельствовать о заражении, а к середине мая это уже было признано официальным симптомом коронавируса.

Ныне действующие правила предписывают людям с таким симптомом немедленно самоизолироваться и сделать анализ на коронавирус. Однако главными признаками до сих пор считались кашель и высокая температура.

Теперь же, как утверждают специалисты из UCL, проверившие 590 человек, которые в начале года лишились обоняния, можно с уверенностью сказать, что именно потерю обоняния следует считать главным признаком заражения, даже если болезнь протекала в мягкой форме.

Париж преодолел три порога опасности

В Париже с понедельника вводится максимальный уровень опасности в связи с распространением коронавируса.

Как заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Франции Оливье Веран, в столице и ее окрестностях уже пройдены три порога, необходимые для введения наивысшего уровня. Один из них — это превышение уровня в 250 инфицированных на 100 тыс. человек.

При этом во Франции число зараженных к концу четверга перевалило за 13 тыс. в день.

По словам Верана, возможности отделений реанимации в Париже уже задействованы на 30% за счет пациентов с коронавирусом. Министр подчеркнул, что после введения максимальной степени опасности придется закрыть рестораны и бары, которые уже обязаны закрываться не позже 10 вечера, а также запретить встречи даже с родственниками.

Частичный локдаун объявлен и в другой европейской столице — Мадриде. Испанские власти запретили жителям покидать свои дома без крайней необходимости.

В связи с этим ВОЗ предупреждает, что рост заболевания коронавирусом в Европе должен послужить для всех тревожным сигналом.

"Правило шести" работает

Данные трех независимых иследований свидетельствуют о том, что рост числа зараженных коронавирусом в Англии и Уэльсе замедлился по сравнению с предыдущими неделями.

По расчетам Бюро национальной статистики, обнародованным неделю назад, на каждые 500 человек в Англии и Уэльсе приходится один инфицированный Сovid-19. И хотя число зараженных по-прежнему отнеосительно велико, его распространение затормозилось. Эксперты связывают это с более строгим соблюдением мер защиты, в частности, с "правилом шести".

Тем временем, в пятницу правительство Великобритании повысило свою оценку коэффициента R, показывающего, сколько человек в среднем заражает один инфицированный, до 1,3-1,6 в среднем по стране. Любой показатель выше 1 означает, что эпидемия продолжает распространяться.

За последние сутки в Британии было выявлено 6968 новых случаев коронавируса. 66 человек скончалось. Таким образом общее число умерших в течение 28 дней после положительного теста на Covid-19 достигло 42268.

Власти графства Вест-Мидлендс, включающего второй по величине город страны Бирмингем, получили инструкции подготовиться к началу кампании по вакцинации к началу ноября. Это указывает на то, что до конца года может появиться вакцина.

20 тыс. заразившихся работников Amazon

Amazon подтвердила, что почти 20 тыс. ее сотрудников в США заразились коронавирусом.

Компанию критикуют за то, что она неоправданно рискует жизнями и здоровьем своих сотрудников, поскольку продолжает работать во время пандемии. Однако руководство Amazon настаивает на том, что компания выполняет важную функцию по доставке товаров в то время, когда многие люди не могут совершать покупки непосредственно в магазинах.

К тому же в Amazon говорят, что заболевшие составляют лишь 1,44% от всех сотрудников, число которых насчитывает по всему миру 1,37 миллионов.

Amazon ввела жесткие меры социального дистанцирования, регулярные замеры температуры у всех работников и дезинфекцию помещений каждые полтора часа.

Из Новой Зеландии в Австралию — без карантина

С 16 октября жителям Новой Зеландии будет разрешено прилетать в Австралию без обязательного прохождения карантина. Вопрос о том, поступит ли подобным образом Новая Зеландия, пока остается открытым.

За время пандемии там было зарегистрировано почти 2 тыс случаев заражения и 25 смертей. В Австралии заразилось 27 тыс. человек и умерло 888.

Воздушное сообщение между двумя странами было прекращено еще а марте в связи с началом пандемии.

Впрочем, разрешение касается пока только Нового Южного Уэльса и Северных территорий, — власти других штатов сами будут решать, отменять ли ограничения.

Хотя федеральные власти Австралии настаивают на том, чтобы внутренние и международные рейсы возобновились как можно скорее, чтобы помочь пошатнувшейся экономике, штат Виктория по-прежнему остается в локдауне после вспышки коронавируса в Мельбурне.