Covid-19: в Эстонии 1413 заболевших за сутки, в Литве 1853 новых случая и 33 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1853 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 33 человека, сообщил в понедельник местный Департамент статистики.

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Среди скончавшихся от коронавируса 23 человека не были привиты или не завершили курс вакцинации. С 31 ноября вся Литва находится в черной зоне "ковида".

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 254 человека, полный курс вакцинации завершили 588 жителей. В больницах сейчас лечатся 1745 пациентов с Covid-19, 137 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране сделано 5300 тестов на Covid-19 и 3300 тестов на антитела. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей продолжал расти и составил 1449,8 случая. Доля положительных тестов выросла до 15,1%.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 6569 тестов на коронавирус, положительный результат дали 1413 теста, скончались 9 пациентов: 58-летний мужчина, 69-летний мужчинаи 69-летняя женщина, 77-летняя женщина, 83-летний мужчина, 90-летний мужчина и 90-летняя женщина, 93-летний мужчина и 97-летняя женщина.

По состоянию на утро понедельника госпитализирован 571 пациент с коронавирусом. У 410 человек протекает в тяжелой форме: 285 из них (70%) не вакцинированы, а 125 пациентов (30%) прошли курс вакцинации. За сутки в больницах открыты 48 новых историй болезни.

За сутки ввели 1406 доз вакцины, в том числе 900 первых доз. По состоянию на утро понедельника дополнительную или бустерную дозу получили 44 322 человека. Две дозы вакцины получили 57,2% всего населения Эстонии.