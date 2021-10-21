Covid-19: в Эстонии 1506 новых случаев за сутки, в Литве — 3058 случаев заражения и 28 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3058 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 28 человек, сообщил в четверг местный Департамент статистики.

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Среди скончавшихся от коронавируса 21 человек был не привит или привит не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2364 человек. В целом за сутки было привито 6936 человек.

В больницах сейчас проходит лечение 1690 пациентов с Covid-19, почти на два десятка больше, чем сутками ранее. 154 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16,9 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 8,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1226,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней выросла до 13,2%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии от коронавируса умерли 5544 человек.

В Эстонии за минувшие сутки проанализировали 8804 теста на Covid-19, положительный результат дали 1506 тестов, скончались шестеро зараженных коронавирусом.

По состоянию на утро четверга стационарное лечение из-за симптомов Covid-19 требуется 441 пациенту, 313 из них нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого течения Covid-19, 209 из них не вакцинированы (66%), 104 человека (35%) завершили курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 76 новых историй болезни. Скончались шесть человек с коронавирусом: 74-летняя женщина, 76-летняя женщина, 83-летний мужчина, 86-летняя женщина, 90-летняя женщина и 93-летняя женщина.

За сутки жители Эстонии получили 2461 дозу вакцины, всего введено 1 407 092 дозы. Двумя дозами вакцины привиты 55% населения.