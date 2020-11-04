Covid-19: в Эстонии 208 новых случаев за сутки, в Литве — 639 случаев заражения и 7 смертей

За минувшие сутки в Литве выявили 639 новых случаев коронавируса, семь человек скончались от заболевания, еще два зараженных вирусом человека умерли по другим причинам, сообщило в среду Министерство здравоохранения.

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В Литве за минувшие сутки было взято 12 059 проб на коронавирус. В результате проведенных тестов 639 проб дали положительный результат на наличие вируса.

С момента появления заболевания в Литве коронавирусом заразились 18 092 человека, 12 765 человек продолжают болеть. Коронавирус унес жизни 182 человек, 63 зараженных вирусом пациента умерли по другим причинам.

В Эстонии за последние сутки проанализировали 2660 первичных тестов на Covid-19, положительный результат дали 208 тестов, сообщил департамент здоровья.

Всего в Эстонии сделано около 270 000 тестов на наличие коронавируса, из них 5333 оказались положительными.