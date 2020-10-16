Covid-19: в Эстонии 39 новых случаев заражения, в Литве — новый рекорд и две смерти
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве вновь зафиксировано рекордное число новых случаев Covid-19 — 281, два человека скончались, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения. В Эстонии 37 проб дали положительный результат, новых летальных исходов за сутки не было.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В литовских больницах на лечении находятся 199 пациентов с Covid-19, 19 из них — в реанимации, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.

По данным министерства, 80 пациентам требуется кислород, девять находятся на искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии в Литве коронавирус выявили у 7041 человека, из них продолжают болеть 3862, 3035 выздоровели, 112 — скончались.

В Эстонии за минувшие сутки были проанализированы 1267 тестов на Covid-19, из них 37 проб дали положительный результат.

По состоянию на утро пятницы в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 35 человек, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. За сутки выписаны два человека, новых летальных случаев не было. Всего в Эстонии умерли 68 человек, заразившихся коронавирусом.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус Литва Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Что привезти на память из Вентспилса
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне