Covid-19: В Литве — новый рекорд по числу смертей, за сутки от коронавируса умерли 78 человек
Foto: F64

За минувшие сутки в Литве подтвержден 1921 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 78 человек — это крупнейшее суточное количество смертей от вируса в стране с начала пандемии, сообщил в понедельник местный Департамент статистики.

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Предыдущий суточный рекорд по числу вызванных коронавирусом смертей в Литве был установлен 21 декабря. В тот день от этого заболевания скончались 54 человека.

В целом с начала пандемии в Литве установлено 134 285 случаев заражения коронавирусом, на данный момент больны 65 784 человека, 66 485 человек выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались 1347 человек, по иным причинам умерло 669 зараженных.

За минувшие сутки было взято 10 344 теста на коронавирус.

В Эстонии за сутки было сделано 4352 теста на коронавирус, и 478 проб дали положительный результат. Восемь человек, у которых был диагностирован Covid-19, скончались.

По состоянию на утро вторника в больницах Эстонии находились 410 пациентов с Covid-19, 43 пациента нуждались в интенсивной терапии, 21 человек был подключен к аппаратам ИВЛ.

Прививку от Covid-19 в Эстонии получили 516 человек.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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