Covid-19: в Литве установлен суточный рекорд по числу смертей с начала пандемии
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За минувшие сутки в Литве подтвержден 1871 новый случай коронавируса, 54 человека скончались от этого заболевания — это самое высокое число смертей с начала пандемии, сообщил во вторник Департамент статистики.

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С начала пандемии в Литве выявлено 116 358 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 60 514 человек, 54 197 человек выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончались 1093 человека, по иным причинам умерло 554 зараженных.

За минувшие сутки было взято 8377 проб на коронавирус, общее количество с начала пандемии в Литве составляет 1,524 млн.

В Эстонии за минувшие сутки скончались пять пациентов с коронавирусом, выявлено 579 новых случаев заражения — это 10% от 5687 проанализированных тестов.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 513,18 случая на 100 000 жителей, или 9,8% общего объема тестов.

По состоянию на утро вторника с коронавирусной инфекцией в Эстонии госпитализированы 362 пациента.

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