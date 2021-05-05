Covid-19: в Литве выявлено 1235 новых случаев за сутки, в Эстонии — 430
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1235 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек, сообщил в понедельник местный Департамент статистики.

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За минувшие сутки в Литве сделано 15 910 молекулярных тестов на Covid-19 и 9222 теста на антитела.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Литве составил 575,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,8%.

В целом с начала пандемии в стране зарегистрировано 252 699 случаев Covid-19. От коронавируса в Литве скончались 3993 человека. Всего с данным заболеванием прямо и косвенно связаны 8052 смерти.

В Эстонии за последние сутки был проанализирован 4881 тест на Covid-19, положительный результат дали 430 тестов (8,8%), шесть человек с коронавирусом скончались.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 363,2 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов — 8%.

В больницах Эстонии находится 301 пациент с коронавирусом — 7% заболевших. Средний возраст госпитализированных — 68 лет.

Прививку от коронавируса в Эстонии получили 346 940 человек, 132 534 человека успели получить обе дозы вакцины.

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LETA

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