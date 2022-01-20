Covid-19: в Литве выявлено более 7 тысяч новых случаев заражения

За минувшие сутки в Литве выявлено 7057 новых случаев заражения коронавирусом, скончались девять человек, сообщил в четверг местный Департамент статистики.

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Это крупнейшее число новых случаев с начала пандемии — оно почти на 800 случаев больше, чем предыдущий рекорд, который был установлен в минувшую среду.

Восемь из девяти скончавшихся не были привиты или не прошли полный курс вакцинации.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1086 человек, из них 100 человек — в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 25 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 3,3 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 2005 случаев. Доля положительных результатов среди тестов за последние семь дней — 24,8%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 589,1 тыс. человек, скончались примерно 7,7 тыс. человек.

В Эстонии за сутки подтверждено 3845 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека.

По состоянию на утро четверга в Эстонии госпитализированы 322 пациента с коронавирусом.

Из-за тяжелой формы Covid-19 госпитализация требуется 227 пациентам: 180 человек (79,3%) из них не вакцинированы, еще 47 человек (20,7%) завершили курс вакцинации.

За сутки проанализирован 12 321 тест, положительный результат дали 3845 из них. За последние 7 дней заболеваемость на 100 000 вакцинированных составила в Эстонии в среднем 153,3 человек в день, невакцинированных — в среднем по 244,1 человек в день.

В Эстонии по две дозы вакцины получили 62% населения.