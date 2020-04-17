Covid-19: в Ухане на 50% смертей больше, чем сообщалось, Дания продолжает ослаблять карантин

Власти китайского Уханя, столицы провинции Хубэй, с которой началось распространение коронавируса по всему миру, заявили, что от Covid-19 в городе скончались на 3,3 тысячи человек больше, чем сообщалось ранее; таким образом число летальных исходов там выросло на 50% и составило 4,6 тысячи.

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Власти Уханя утверждают, что никакого умышленного сокрытия данных не было. По их словам, медики продолжают составлять отчеты о том, что происходило в Ухане в январе-феврале и постоянно появляется новая информация. Кроме того, было наконец подсчитано число умерших за пределами больниц.

Статистика Сovid-19 по Китаю в целом вызывала недоверие ряда стран. Президент Франции Эммануэль Макрон, считает, что наивно было верить в информацию, предоставляемую Пекином. По данным на пятницу, предоставленным китайскими властями, в стране было зарегистрировано 83,7 тыс. больных коронавирусом, число летальных исходов составило около 4,6 тыс. человек.

Как заявляла группа сотрудников ЦРУ, еще в январе американская разведка докладывала президенту Трампу, что Китай скрывает истинное положение дел о распространении инфекции, однако Трамп, по их словам, предпочитал не придавать большого значения донесениям.

Строгий карантин в Ухане, где проживают 11 млн человек, действовал на протяжении 11 недель, и лишь недавно город снова открыли.

Впервые за многие десятилетия экономика Китая, вторая по величине в мире, существенно сократилась. Только в первом квартале этого года потери составили 6,8%.

Что еще происходит в мире

В Британии карантин продлен еще на три недели, и, как заявил накануне министр иностранных дел Доминик Рааб, временно исполняющий обязанности премьера, высока вероятность, что он сохранится и после этого.

Число заразившихся коронавирусом в Британии приближается к 100 тысячам, 13 729 человек умерли. На самом деле умерших больше, так как в статистике отображены только случаи, когда пациенты умирали в больницах, без учета домов престарелых и тех, кто скончался у себя дома.

Казначейство Великобритании сообщило, что в правительственный пакет экономической помощи размером в 330 млрд фунтов добавили крупные компании. Раньше речь шла о спасении только малого и среднего бизнеса.

Дания продолжает ослаблять карантин. Власти заявили, что 20 апреля к работе вернутся парикмахерские, салоны красоты, школы вождения и еще ряд малых и средних компаний.

Школьники младше 11 лет уже приступили к занятиям в минувшую среду. Также с начала недели заработали многие магазины, не относящиеся к разряду жизнеобеспечивающих.

Рестораны, бары и спортзалы останутся закрытыми. Сохраняется запрет на массовые мероприятия. Границы Дании тоже пока закрыты.

С начала эпидемии в стране подтверждено порядка 7 тыс. случаев заражения, 321 человек умер.