Covid-19: во Франции 10 тысяч зараженных за день, испанская принцесса на карантине

В Европе продолжает расти число людей, заразившихся коронавирусом. Франция сообщила о рекордном росте новых случаев Covid-19, заболевание также распространяется с новой силой в Испании и Чехии.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, во всех странах мира Covid-19 заболели уже 28,7 млн человек, 920,8 тыс. пациентов скончались. За время пандемии 19,4 млн человек выздоровели.

В субботу французские власти сообщили, что за сутки было зарегистрировано 10561 новых случаев заболевания, что на тысячу больше, чем днем ранее. Возросло также число пациентов, поступающих в больницы и отделения реанимации с диагнозом Covid-19.

В связи с этим группа авторитетных врачей призвала население Франции воздержаться от частных встреч. "После радостного летнего общения настало время вернуться к осторожности", — настаивают медики в статье, которую опубликовало в воскресенье издание Le Journal du Dimanche. "Чем меньше помещение, чем больше в нем людей, тем меньше там воздуха и выше риск заражения", — напоминают специалисты.

С июня уровень заражения во Франции возрос во всех без исключения возрастных группах, однако власти указывают на то, что рост особенно заметен среди молодежи.

Франция — не единственная европейская страна, где наблюдается рост заражений.

По мере того, как власти по всему континенту стали ослаблять жесткие карантинные меры, введенные еще в марте, число инфицированных стало постепенно расти, а в августе заметно подскочило.

Последние новости из Франции

В субботу в больницы Франции попало 2432 пациентов с диагнозом коронавирус, это на 75 больше, чем днем ранее. Из них 417 были помещены в отделения реанимации, что на 28 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.

При этом 17 человек скончалось. В общей сложности число смертей во Франции за время пандемии превысило 30 тыс. — это седьмой показатель в мире.

Власти страны объявили уже 42 региона "красными зонами", где активно распространяется вирус. Там ужесточены требования к ношению масок и общественным собраниям. В эти зоны попали Париж, Лион и практически все средиземноморское побережье Франции.

Премьер-министр Жан Кастекс, которому недавно самому пришлось проходить тест на коронавирус после тесного контакта с зараженными, призвал местные власти Бордо, Марселя и острова Гваделупа (заморского департамента Франции) с понедельника принять "ряд новых дополнительных мер", чтобы сдержать рост инфекции.

В свою очередь организаторы "Тур де Франс" запретили зрителям находиться на старте и финише этапов, проходящих через красные зоны.

Ситуация в других странах Европы

Новые вспышки коронавируса также зафиксированы в ряде других европейских стран.

В воскресенье в Чехии зарегистрирован новый трехдневный рекорд роста заражений: там отмечен 1541 случай.

Соседние страны стали вводить ограничения на въезд из Чехии. Со среды Германия будет требовать результаты анализа на коронавирус у всех, приезжающих из Праги.

В прошлый четверг в Испании было отмечено самые высокое число инфицированных за один день, там зарегистрировано 10764 новых случая, хотя в министерстве здравоохранения утверждают, что ситуация стабилизируется.

Испания по-прежнему занимает первое место по числу инфицированных коронавирусом в Европе: с начала пандемии там заболели 566,3 тыс. человек, 29,7 тыс. скончались.

Принцесса Астурийская Леонор, 14-летняя наследница испанского престола, отправилась в карантин после того, как у одной из ее одноклассниц подтвердился диагноз Covid-19. Теперь всем ученикам мадридской школы Санта-Мария-де-лос-Росалес предстоит сдать анализы на коронавирус.

В Британии число новых случаев заражения в выходные перевалило за 4 тысячи, в стране вновь запрещены большие собрания людей. В Англии и Шотландии теперь могут встречаться не более 6 человек.