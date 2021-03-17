Covid-паспорт. Как будет работать "зеленый сертификат" ЕС: предложения Еврокомиссии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Еврокомиссия представила законопроект, который подразумевает введение с 1 июня в Евросоюзе электронных прививочных паспортов — "зеленых сертификатов". Документ должен помочь жителям стран ЕС совершать поездки в условиях пандемии, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу ЕК.

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Что предлагает Еврокомиссия

Цифровой зеленый сертификат буду выдавать тем, кто вакцинировался, получил отрицательный результат теста или выздоровел от Covid-19. Документ планируют запустить к лету.

Он будет доступен бесплатно в цифровом или бумажном формате на официальном языке страны, выдавшей сертификат, а также на английском.

Для введения "зеленых сертификатов" предложение Еврокомиссии должны будут одобрить Европарламент и страны-члены ЕС.

Что будет содержать Covid-паспорт

В документе будет указано: имя, дата рождения, дата выдачи, информация о вакцине/тесте/выздоровлении и уникальный идентификатор сертификата.

Цифровой документ будет содержать информацию об иммунности владельца к коронавирусу, например, о прививке, результатах тестов или о том, что он переболел Covid-19.

Он будет включать QR-код для обеспечения безопасности и подлинности сертификата.

Если какая-то из стран будет требовать тест или карантин от тех, у кого есть сертификат, она должна уведомить Еврокомиссию и все другие страны и объяснить причины таких мер.

Кто может получить такой документ

Документ должен выдаваться гражданам ЕС и членам их семей, независимо от их национальности.

Цифровой зеленый сертификат будет действителен во всех странах ЕС и открыт для Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, а также Швейцарии.

Сертификат также планируют выдавать и тем, кто не является гражданами стран ЕС.

Станет ли документ обязательным

Нет. Брюссель отмечает, что сертификат призван облегчить поездки в условиях пандемии, однако передвигаться по Европе можно будет и без него. Наличие документа лишь облегчит эти передвижения. В частности, владелец сертификата может быть освобожден от прохождения теста или карантина при въезде в ту или иную страну.

Когда могут отменить Covid-сертификат

Цифровой зеленый сертификат является временной мерой. Его действие будет приостановлено, как только Всемирная организация здравоохранения объявит об окончании международной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с Covid-19.

Какие вакцины и тесты будут учитываться

Как сообщает ЕК, свидетельства о вакцинации должны выдаваться независимо от типа препарата. Однако это обязательство будет ограничиваться вакцинами, получившими разрешение на использование в ЕС. При этом отмечается, что отдельные страны могут принимать сертификаты и по другим вакцинам.

В настоящее время четыре вакцины получили одобрение для применения на территории ЕС: BioNTech / Pfizer (с 21 декабря 2020 года), Moderna (c 6 января 2021 года), AstraZeneca (с 29 января 2021 года) и Johnson & Johnson (с 11 марта 2021 года).

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