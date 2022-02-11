Cтатистика Covid-19: в Литве 11 114 новых случаев, в Эстонии 5112

В четверг в Литве выявлено 11 114 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 13 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики. В Эстонии за прошедшие сутки выявлено 5112 новых случаев Covid-19, скончались пять человек.

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В Литве Трое из 13 скончавшихся были полностью привиты от коронавируса. Из выявленных за минувшие сутки случаев 9500 были первичными заражениями, 1 603 — вторичными, 11 пациентов заразились в третий раз.

С 4 февраля повторные заражения включаются в статистку, если человек получил два положительных ответа теста не менее чем через 90 дней.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1640 человек, из них 94 — в реанимации. За минувшие сутки в стране выполнено 21,3 тысяча молекулярных (ПЦР) тестов и 2,1 тысячи антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Литве составил 5195,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 50,2%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели 797,5 тысяч человек, умерло более 8 тысяч человек.

В Эстонии на утро пятницы госпитализированы 439 пациентов с коронавирусом. Лечение из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 277 госпитализированным, из них 182 человека (66%) не вакцинированы, а у 95 человек (34%) завершен курс вакцинации.

За минувшие сутки проанализировано 9290 тестов, позитивный результат дали 5112.

За последние 7 дней на 100 тысяч полностью вакцинированного населения заражались в среднем 378,8 вакцинированных в день, а на 100 тысяч невакцинированного населения заражались в среднем 584,3 невакцинированных в день.

Две дозы вакцины получили 62,7% населения Эстонии.