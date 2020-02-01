Цукерберг пообещал разозлить многих новым подходом Facebook к контенту

Facebook намерена придерживаться нового подхода в отношении размещаемого в социальной сети контента, который подразумевает защиту свободы выражения авторов и обеспечение шифрования данных. Об этом на саммите Silicon Slopes в Юте заявил сооснователь и глава компании Марк Цукерберг, передает CNN.

"Это новый подход, и я думаю, что он разозлит многих людей. Но, честно говоря, старый подход тоже раздражал многих, поэтому давайте попробуем что-то другое", — заявил он.

По словам Цукерберга, соцсеть все чаще просят "цензурировать огромное количество вещей", что ему не нравится. При этом он добавил, что Facebook в любом случае должна удалять со своих платформ материалы, связанные с терроризмом, эксплуатацией детей и призывами к насилию.

"Мы продолжим удалять действительно вредоносный контент, но необходимо все-таки придерживаться своих принципов", — сказал он.

30 января во время общения с инвесторами после публикации квартального отчета Facebook Цукерберг заявил, что в прошлом компания уделяла приоритетное внимание не отстаиванию своих принципов, а тому, чтобы "никого не обидеть". По его словам, из-за этого соцсеть не всегда ясно выражала свою точку зрения, что привело к "позитивным, но поверхностным взглядам" на Facebook. Цель компании на следующее десятилетие состоит "не в том, чтобы понравиться, а в том, чтобы ее поняли", добавил Цукерберг.

Заявление главы Facebook было сделано на фоне критики компании из-за подхода к защите конфиденциальности пользователей или размещения политической рекламы. В частности, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в середине января раскритиковала Facebook за то, что соцсеть вводит американцев в заблуждение. Миллиардер Джордж Сорос критиковал Facebook за то, что, по его мнению, компания вступила в сговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы помочь тому переизбраться.