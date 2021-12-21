Дания арендует в Косове тюремные камеры. Своих скоро будет не хватать
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Дания договорилась с Косовом об аренде в этой балканской стране 300 тюремных камер. Датчане пытаются таким образом избежать перенаселения в своих тюрьмах.

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Датские власти собираются отправлять в Косово (некоторые страны, особенно Россия и Сербия, не признают независимость этого государства) осужденных выходцев из-за пределов Евросоюза, которых после отбытия срока ожидает депортация. Обращаться с ними будут по датским законам.

Согласно декларации о намерениях, которую правительства Дании и Косова подписали в понедельник, с 2023 года Дания будет платить по 15 млн евро в год за камеры в тюрьме в городе Гнилане в 50 км от Приштины. Кроме того, датчане обязуются помочь развитию экологичной энергетики в Косове.

Соглашение, которое еще должен ратифицировать косовский парламент, рассчитано на пять лет с возможностью автоматического продления еще на столько же. Всего Дания заплатит 210 млн евро.

"Соглашение позволит избежать тесноты в наших тюрьмах и уменьшит нагрузку на их работников, а также пошлет ясный сигнал гражданам третьих стран, приговоренных к депортации: ваше будущее — не в Дании, и поэтому вы не должны отбывать срок здесь", — заявил министр юстиции Дании Ник Хеккеруп.

В последние годы число заключенных в Дании быстро растет, тогда как число тюремщиков падает.

С 2015 года число заключенных увеличилось с 3400 до 4200 человек, а численность персонала тюрем упала с 2500 до 2000.

На прошлой неделе Ник Хеккеруп сказал, что к 2025 году в тюрьмах страны может образоваться дефицит пространства размером в 1000 мест.

В Косове же, наоборот, в тюрьмах пустуют 700-800 мест.

Намерения Дании арендовать камеры в Косове критиковали некоторые правозащитники обеих стран — по их мнению, Дания не должна отправлять осужденных иностранцев в другие страны и лишать их возможности частых свиданий с родными.

"Мы сделали все возможное, чтобы все было по правилам, — ответил на это министр юстиции. — К этим заключенным будут применяться точно те же правила, что и в Дании. Родственники смогут навещать этих депортированных осужденных, хотя, конечно, это будет сложно".

Дания по соглашению не будет отправлять в Косово особо опасных преступников, осужденных за терроризм, а также неизлечимо больных.

Идея "экспорта" заключенных в Европе не нова: Норвегия и Бельгия раньше уже арендовали тюремные камеры в Нидерландах.

Дания в последние годы ведет довольно жесткую политику в отношении иммигрантов и ввела десятки новых ограничений для желающих поселиться в стране.

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BBC News Русская служба:

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