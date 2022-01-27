Дания начнет вывод войск из Мали по требованию военной хунты, сообщил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод в четверг, 27 января. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на Reuters.

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Он рассказал журналистам, что Дания получила сообщение от временного правительства Мали, в котором говорится, что присутствие Дании в стране нежелательно, поэтому решено начать вывод датских войск из государства.

В этом месяце Дания отправила в Мали 105 военнослужащих, обосновав это запросом со стороны Мали.

Однако на этой неделе временное правительство Мали заявило, что оно удивлено присутствием датских войск, поскольку ответ на июньскую просьбу Дании о размещении военных подразделений на территории страны еще не был принят.

Франция и 14 других стран в среду призвали Мали разрешить датским войскам остаться в стране.

С 2012 года в Мали произошло три военных переворота, и ситуация в стране очень нестабильна.

Франция и Германия также направили войска в Мали для борьбы с терроризмом. Они действуют в рамках EUTM и миротворческой миссии ООН MINUSMA.