Дания постепенно смягчает вызванные коронавирусом ограничения

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в понедельник, 6 апреля, объявила о постепенном смягчении ограничительных мер, введенных для сдерживания пандемии заболевания Covid-19, вызываемого коронавирусом. Так, детские сады и начальные школы возобновят работу уже с 15 апреля. Остальные школьники смогут вернуться в классы с 10 мая. Об этом пишет Deutsche Welle.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Эксперты в области здравоохранения считают подобный шаг "разумным и оправданным", отметила она. При этом глава датского правительства напомнила о необходимых мерах предосторожности.

Однако бары, рестораны, дискотеки, парикмахерские, массажные салоны и торговые центры пока останутся закрытыми. Кроме того, жителям королевства по-прежнему запрещено собираться группами более 10 человек. "Повседневная жизнь пока что не вернется в прежнее русло. Мы проживем еще многие месяцы с большим числом ограничений", - подчеркнула Фредериксен, призвав сограждан придерживаться их.

По официальным данным, в Дании (включая автономии - Фарерские острова и Гренландию) к вечеру 6 апреля выявлено более 4800 заражений коронавирусом и 187 смертей.